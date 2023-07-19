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Україна

Вибух на Кримському мосту: як російська фсб хоче уникнути відповідальності

21:16 19 липня 2023
Кримський міст

Близький до російських силовиків телеграм-канал ВЧК-ОГПУ повідомляє, що в силових структурах росії почалася гризня, хто відповідатиме за руйнацію Кримського мосту.

«Начальник Управління „Т“ ФСБ РФ Сергій Дем’янішніков вилетів у Краснодарський край. В Управлінні „Т“ за Кримський міст відповідає заступник начальника Управління „Т“ полковник Петро Олєйніков, призначений на цю посаду після першого вибуху на мосту. Наразі керівництво Управління намагається відзвітувати довідками, мовляв, раніше доповідали про можливі диверсійні атаки на Кримський міст».

Таким чином, пишуть автори каналу, Управління «Т» намагається зняти з себе відповідальність за вибух і перекласти на міністерство оборони та росгвардію.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні пояснили, чому Кримський міст, на якому вночі 17 липня пролунали вибухи, не можна вважати довговічною спорудою.

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