Виконує військові функції: в Україні пояснили, чому Кримський міст не можна вважати довговічною спорудою

Кримський міст недовговічний, зважаючи на те, що росіяни його використовують, зокрема, для доставки техніки на озброєння на лінію фронту в Україні.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.



«Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування», — написав він.

В той же час в Службі безпеці України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги у війні проти росії. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, всі деталі щодо організації «бавовни» на Кримському мості СБУ обов’язково розкриє після перемоги України.

«Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження», — сказав Дехтяренко.

Він також нагадав, що в одному з інтерв’ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника.

Водночас Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російського війська.

Нагадаємо, що сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Попередньо, один проліт мосту в бік Тамані зруйновано, ще один у напрямку Керчі — пошкоджено. Автомобільні та залізничні шляхи перекрито.

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