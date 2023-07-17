36.74 / 37.34 40.94 / 41.78
Київ: +29
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Виконує військові функції: в Україні пояснили, чому Кримський міст не можна вважати довговічною спорудою

12:30 17 липня 2023
Кримський міст

Кримський міст недовговічний, зважаючи на те, що росіяни його використовують, зокрема, для доставки техніки на озброєння на лінію фронту в Україні.

Про це написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування», — написав він.

В той же час в Службі безпеці України заявили, що розкриють всі деталі атаки на Кримський міст після перемоги у війні проти росії. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

За його словами, всі деталі щодо організації «бавовни» на Кримському мості СБУ обов’язково розкриє після перемоги України.

«Поки ж ми з цікавістю спостерігаємо, як один із символів путінського режиму вкотре не витримав воєнного навантаження», — сказав Дехтяренко.

Він також нагадав, що в одному з інтерв’ю голова спецслужби Василь Малюк заявляв, що норми міжнародного права, аналіз оперативної обстановки та традиції ведення війни дозволяють перерізати логістичні шляхи противника.

Водночас Кримський міст є одним із транспортних коридорів воєнних поставок для російського війська.

Нагадаємо, що сьогодні вночі на Кримському мосту пролунали вибухи. Попередньо, один проліт мосту в бік Тамані зруйновано, ще один у напрямку Керчі — пошкоджено. Автомобільні та залізничні шляхи перекрито.

157

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

щур

Тільцям — цікаві можливості, Водоліям — великі успіхи, Левам — важливі справи: гороскоп на день Королівського Щура 17 липня

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

томати

Терміново врятуйте томати від літньої спеки і жовтизни: дайте їм склянку цього напою для зав’язі і швидкого росту

Орбакайте та Пугачова

Орбакайте не побачить «Акапулько»: донька Примадонни терміново від’їжджає з Юрмали до Італії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту