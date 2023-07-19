У передостанню середу липня фінансова картина дня буде стабільною, вважають астрологи.



Сьогодні можна укладати ділові угоди та вести переговори — їх результати виявляться успішними. Якщо ж настане важка хвилина, то можна буде розраховувати на підтримку друзів та колег, впевнені фахівці.

Овен

Складний день. Вам доведеться боротися з труднощами і долати перепони, причому робити це доведеться, швидше за все, самотужки. Не здавайтеся: у вас достатньо сил і енергії, щоб упоратися з ситуацією, і ви неодмінно досягнете успіху, якщо будете наполегливими і винахідливими.

Сьогодні у Овнів можливі сімейні розбіжності, труднощі у спілкуванні з близькими. Деколи ви й самі провокуєте конфлікти, не бажаючи йти навіть на дрібні поступки. Спокійно обміркуйте ситуацію, що склалася, і ви зрозумієте, як поводитися, щоб уникнути неприємностей.

Телець

День складається вдало, у вас багато що виходить добре. Можна вчитися нового, братися за справи, зовсім не схожі на ті, якими ви займалися раніше. Ви швидко переймаєте корисний досвід, знаходите потрібну інформацію, вирішуєте організаційні та адміністративні питання.

Сьогодні у Тельців гармонійно складаються стосунки з друзями і родичами, успішно проходять і ділові зустрічі в неформальній обстановці. Можливі романтичні захоплення. Немає сумнівів у тому, що ваша симпатія буде взаємною. Не виключені несподівані любовні зізнання.

Близнюки

Сприятливий день для вирішення складних завдань, реалізації масштабних проєктів та початку спільної роботи. Ви чудово знаєтеся на людях, за лічені секунди розумієте, з ким варто мати справу, а від кого краще триматися подалі. Можливий початок співробітництва, яке відкриє перед вами нові обрії.

Особисті відносини у Близнюків сьогодні складаються більш напружено, ніж професійні, з близькими часом не вдається порозумітися. Але відкритого конфлікту ви не допускаєте, намагаєтеся згладити гострі кути і правильно робите: невдовзі вдасться відновити мир, і ніхто не таїтиме образи.

Рак

Відмінний день. Можна багато чого досягти, якщо діяти рішуче та сміливо. Забудьте про невдачі, не лайте себе за помилки, які припустилися раніше — зараз можна почати все спочатку, зробити перші кроки на шляху до більших успіхів. Дуже важливою є віра в себе, тому намагайтеся проводити більше часу з тими, хто вас поважає і підтримує, а не критикує за будь-який промах.

Сприятливий день для відновлення якихось перерваних стосунків — ділових, дружніх чи романтичних. Сьогодні у Раків можливі цікаві знайомства, зустрічі з людьми, які надихнуть вас на подвиги, допоможуть щось кардинально змінити у житті.

Лев

У цей насичений день нелегко зберігати спокій. Хвилювання цілком виправдані, оскільки багато йде не так, як ви очікували, часто доводиться на ходу змінювати плани, відкладати довгоочікувані зустрічі та справи, які для вас важливі. Люди, які намагаються дати поради, підказати, як діяти, викликають у вас роздратування.

Сьогодні у Левів можливі фінансові проблеми, причому вони можуть виявитися серйознішими, ніж ви припускали. Правильна оцінка ситуації дозволить уникнути помилок та багатьох проблем у майбутньому. Близькі люди готові підтримати вас у скрутний момент і охоче прийдуть на допомогу, якщо ви попросите про це.

Діва

Непростий день. Можуть підвести люди, на яких ви розраховували, не виключені розбіжності із союзниками та однодумцями. Розраховуйте лише на власні сили: їх достатньо для того, щоб досягти поставленої мети. Не виключені фінансові труднощі, можливі невдалі покупки, витрати та втрати.

Сьогодні Дівам можна займатися поточними справами, вирішувати повсякденні завдання; за масштабні та складні проєкти поки що краще не братися. Корисне спілкування з друзями, відпочинок у добрій компанії підніме настрій, подарує сили та енергію.

Терези

Перша половина дня буде досить складною. У цей час все йде не так, як хотілося б, постійно виникають непорозуміння, можливі затримки у справах, не виключені конфлікти на роботі та вдома. Спроби виявити ініціативу, висловити свою думку, запропонувати нові ідеї виявляються невдалими. Навіть люди, які раніше завжди підтримували вас, зараз стають на бік ваших суперників.

Однак період впливу негативних тенденцій буде недовгим. У другій половині дня Терези помітять зміни на краще, зможуть прояснити якісь неоднозначні ситуації, вирішити питання, над якими довго ламали голову. Вечір підходить для зустрічі з коханою людиною.

Скорпіон

Неоднозначний день. Труднощів навряд чи вдасться уникнути, але вплив позитивних тенденцій буде значним, і ви напевно досягнете успіху у справах, за які беретеся — навіть найскладніших. Ділові переговори пройдуть добре, якщо ви виявите наполегливість і підете на поступки лише тоді, коли вони будуть дійсно потрібні.

Сьогодні у Скорпіонів ймовірно початок романтичних стосунків. Не виключено захоплення людиною, з якою вас раніше пов'язували ділові чи творчі інтереси. Увечері буде можливість розслабитися, добре провести час у приємній компанії.

Стрілець

Вдалий день. З'являються гарні ідеї, нові плани, невдовзі з'явиться можливість втілити задумане в життя. Можливі цікаві ділові пропозиції, не виключено започаткування плідної співпраці з новими партнерами. Не виключені значні зміни у житті, пов'язані зі зміною роботи чи сфери діяльності, і навіть переїздом.

Гармонійно складаються відносини з близькими, вдається вирішити проблеми, що заважали порозумінню, усунути перешкоди. На закоханих Стрільців сьогодні чекає безліч приємних моментів та романтичних сюрпризів.

Козоріг

Цей день може бути яскравим і незабутнім, якщо ви керуватиметеся інтуїцією і дасте волю фантазії. Можна експериментувати, порушувати традиції, братися за щось нове; якщо ваш інтерес до справи буде непідробним, все вийде. Ймовірні успіхи у навчанні та дослідницькій діяльності; буде можливість запозичити корисний досвід.

Сьогодні у Козорогів можливі грошові надходження, зокрема значні. Вдасться зробити вигідні покупки, укласти угоди, які принесуть прибуток. Не виникне проблем у особистих відносинах; ви відмінно ладнаєте з тими, хто вам дорогий.

Водолій

День суперечливий та непростий. Не все може виходити так, як було задумано, але ви зможете подолати перепони, знайти вихід із скрутного становища і досягти свого. Можливі приємні сюрпризи, справжні подарунки долі. З'явиться шанс досягти якихось важливих цілей, і ви його не проґавите.

Сьогодні у Водоліїв успішно вирішуються фінансові та майнові питання, вдається врегулювати юридичні розбіжності. День підходить не тільки для роботи, а й для відпочинку: буде можливість чудово провести час, побачитися з людьми, які вам дорогі.

Риби

Починається день доволі невдало. Але ставитися серйозно до ранкових неприємностей не варто — вони не матимуть жодних наслідків, а всі проблеми, які виникли, ви успішно вирішите. Постарайтеся ні з ким не посваритися: прихильності та оптимізму буде достатньо, щоб уникнути конфлікту.

Пізніше посилиться вплив позитивних тенденцій, ви помітите, що багато змінюється на краще. У Риб буде шанс вирішити якісь давні проблеми, а також досягти значного успіху у справі, яка для вас особливо важлива. Вечір обіцяє романтичні сюрпризи та дуже приємні зустрічі.

Також сьогодні варто пам'ятати, що 19 липня за Східним календарем — день Земляного (Відважного) Тигра.

Люди, які народились в цей день, відзначається мужністю, рішучістю та інтелектом. Дуже часто вони вибирають професію пілота, каскадера або воїна.

Вони маловразливі до недоречних маніпуляцій і ніколи не ведуться на примітивні трюки.

«Сьогодні важливо залишатися вірним своїм намірам. Не дозволяйте собі змінювати плани, навіть якщо з'явиться спокуса. Фінансове вкладення в якийсь проєкт сьогодні буде вигідним. Інвестиція обов'язково буде вдалою, можливо не одразу, але з часом», — радять знавці Східної астрології.

Нагадаємо також, що Анжела Перл назвала три знаки Зодіаку, які розбагатіють до кінця липня.

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