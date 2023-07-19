У Києві під час руху загорілась вантажівка (відео)
Вранці в середу, 19 липня, в Голосіївському районі Києва під час руху загорівся автомобіль.
Надзвичайна подія з вантажівкою сталась на вулиці Академіка Заболотного.
Про це повідомили у столичній службі з надзвичайних ситуацій.
Причини загоряння автотранспорту встановлять експерти.
«Інформація про пожежу до нас надійшла о 6:22. За попередньою інформацією, під час руху загорівся вантажний автомобіль. Вже о 6:39 загоряння було повністю ліквідовано», — повідомили в ДСНС.
Крім того, рятувальники спростували інформацію, яка з’явилась у соцмережах про те, що нібито водій вантажівки загинув.
Внаслідок події постраждалих не було, причини загоряння встановлюються.
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