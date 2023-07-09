Майбутнє висить на волосині: принцу Гаррі та Меган Маркл передрікають нерадісні перспективи

Незважаючи на теплі відносини всередині сім'ї герцогів Сасекських, майбутнє принца Гаррі та Меган Маркл практично «висить на волосині».

Таку думку висловила експерт по королівській сім'ї Анджела Левін, пишуть британські ЗМІ.

У своїй новій статті, опублікованій у Sky News Australia, експертка стверджує, що герцог і герцогиня Сассекські пройшли шлях від улюбленого у народі королівського подружжя до одіозної пари, яка «викликає суперечки на кожному кроці».

Герцоги під час публічного заходу

Левін порівняла Сассекських із набагато більш успішними принцем Вільямом та Кейт Міддлтон, нагадала про несподівано перерваний контракт Гаррі і Меган зі стрімінговим гігантом Spotify і зазначила, що угода з Netflix перебуває в хисткому положенні.

«Маркл ховається вдома, працюючи над феміністським приквелом Діккенса „Великі надії“ під назвою „Погані манери“. Гаррі, однак, буде далеко від неї. Він все ще сподівається позбутися шлейфа негативу і хоче зняти документальний фільм для Netflix про людей і дику природу Африки», — повідомила експерт, додавши, що Netflix ще не прийняв жодної пропозиції Сассекських.

Нагадаємо, раніше, дізнавшись про проблеми у шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл, дружина принца Уїльяма Кейт Міддлтон була першою, хто запропонував допомогу молодшому брату свого чоловіка.

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