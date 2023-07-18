Бунт Меган Маркл: герцогиня демонстративно відмовилася підкоритися одному з важливих правил у Монтесіто

Меган Маркл, яка нещодавно разом із принцом Гаррі втратила 20 млн доларів, певний час не з'являлася на публіці і ось, нарешті, «вийшла з укриття». Вона побувала на фермерському ринку в Монтесіто, що розташований неподалік особняка, де проживає родина герцогині Сассекської. Нагадаємо, вартість будинку та ділянки землі, на якій він побудований, становить майже 15 млн доларів.

Меган з'явилася на ринку без чоловіка. Її супроводжував охоронець. Крім того, герцогиня вела на повідку собаку. Це був один із біглів. За фотографіями, які зробили папараці, не можна зрозуміти, хто саме — Гай чи Мама Міа. Цю парочку Маркл завела ще до весілля з принцом Гаррі та свого від'їзду до Великої Британії. Возз'єднання з ними відбулося після повернення Меган до США. Крім біглів у Сассексів є ще лабрадор на прізвисько Пула.

Але не це головне. Важливим є те, що Маркл вкотре продемонструвала свою «винятковість». Досить суворі правила фермерського ринку в Монтесіто категорично забороняють відвідувачам приводити з собою собак. Попередження про це розставлені в багатьох місцях. Є інформація про це і на сайті ринку в інтернеті.

Однак герцогиня спокійно розгулювала з біглем, вибираючи, що купити. Вона набрала букет свіжих квітів, які поклала у велику плетену солом'яну сумку. Потім Меган зупинилася, щоб спробувати мед у продавця. Вона так і не вирішила, сподобався він їй чи ні.

Маркл була одягнена в білу розстебнуту сорочку з коміром поверх максі-сукні верблюжого кольору, чорні шльопанці та сонцезахисні окуляри бренду Linda Farrow вартістю близько 1200 доларів.

Місцеві жителі одразу впізнали Меган. Вона посміхалася їм у відповідь і намагалася виглядати доброзичливою. Однак охоронець щоразу загрозливо наближався, коли хто-небудь робив спробу «порушити особистий простір» герцогині.

Зазначається, що Маркл відвідала ринок незабаром після чергового неприємного удару, який було завдано її марнославству. У середу, 12 липня, у США було оголошено номінантів на премію «Еммі» — найпрестижнішу теленагороду у світі. Люди з найближчого оточення Сассексів стверджують, що Меган була впевнена — вона опиниться серед претендентів. Адже документальний міні-серіал «Гаррі та Меган», який був знятий стримінговою компанією Netflix, користувався великою популярністю. Однак очікування герцогині не виправдалися.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Меган Маркл може повернутися в кіно, зігравши головну роль у продовженні культового фільму «Охоронець».

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