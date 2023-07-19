Зеленський підписав закон, який полегшує військовим звільнення в запас

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який регулює питання проходження військової служби, зокрема, щодо звільнення в запас за станом здоров'я.

Закон № 8169 вдосконалює положення Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», повідомили у Міністерстві оборони України.

Тепер військовослужбовці, яких військово-лікарська комісія під час воєнного стану визнала непридатними до служби за станом здоров’я з переоглядом через 6−12 місяців, можуть бути звільнені в запас.

Також закон встановлює обов’язковий випробувальний термін від 1 до 6 місяців для бійців, вперше прийнятих на військову службу за контрактом.

«Зміни зумовлені необхідністю приведення положень у відповідність зі Статутами Збройних Сил України, Законами України «Про фахову передвищу освіту» та «Про професійну (професійно-технічну) освіту», — пояснюють у МІноборони.

Також у законодавстві потрібно було розмежувати службу у мирний час, і на особливий період (під час воєнного стану).

Нагадаємо, 21 березня Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт № 8169.

56

Читайте нас у Facebook та Instagram