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Шоу-бізнес

У Києві проходять зйомки другого під час війни сезону «МастерШеф»

19:03 19 липня 2023
Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський

Телеканал СТБ готує до ефіру дванадцятий сезон проєкту «МастерШеф», суддю якого терміново викликали до Валерія Залужного. Зйомки кулінарного шоу стартували у травні. Це вже другий сезон, який канал випускає в умовах повномасштабної війни. Етер проєкту запланований на 26 серпня. На телекухні змагатимуться кулінари-аматори, а вдосконалювати майстерність їм допомагатимуть незмінні судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський.

Творча команда отримала близько 1500 анкет на першому етапі кастингу. Багато з випробувань учасники будуть проходити вперше.

— Цей сезон підійматиме теми, які на часі для всіх: кулінарна мапа України з кінцевою точкою Крим, використання енергонакопичувачів, подкасти та багато іншого, — каже керівник проєкту Дмитро Широбоков. — На кастинг прийдуть учасники, чий кулінарний талант допоміг їм вижити в окупації й підтримувати тих, хто потребував допомоги. До нас приєднаються дітки-пластуни та залізничники, які рятували людей під час евакуацій, возили політиків та дипломатів. Ми готували весілля пари захисників «Азовсталі», які рік перебували в полоні. І вперше в історії проєкту переможця одного з конкурсів обирали глядачі.

Раніше в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» переможець «МастерШеф. Професіонали» розповів про зміни у житті.

На фото: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський. Фото СТБ

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