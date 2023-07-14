Думав, вручать повістку: Ектора Хіменеса-Браво терміново викликали до Залужного (фото)

Відомому кулінару Ектору Хіменесу-Браво вручили нагороду за «значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам Збройних Сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану». Шефкухар та суддя проєкту СТБ «МастерШеф» з початку повномасштабної війни разом зі своєю ресторанною командою готує для захисників, проводить майстер-класи для дітей військових та благодійні вечері, повідомляє detector.media.

Так, Ектору на вечері у Варшаві вдалося зібрати 65 тисяч євро — для людей, які постраждали від воєнних дій на Київщині. Більше 404 тисяч гривень — на біонічні протези та понад 1 150 000 гривень у соцмережах.

«Я не очікував отримати цю відзнаку. Певен, що будь-що, що ми робимо, треба робити просто так, не очікуючи нагороди. Я роблю те, що маю робити, бо прагну допомагати. Коли мені подзвонили та сказали, що я маю з’явитись у логістичний центр командування ЗСУ, подумав: напевно, мені повістку випишуть. Коли приїхав, там був Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Влаштували невеличку церемонію, мені вручили відзнаку. Найбільше мене вразив той факт, що я отримав нагороду з рук Валерія Залужного. Він наш герой. Збройні сили України — найпотужніша армія у світі. І отримати таку відзнаку з рук Головнокомандувача — безцінно, це величезна честь», — сказав Ектор.

Зазначимо, що нещодавно кулінар привітав Залужного з ювілеєм.

«Нам дуже пощастило, що в такі страшні часи — до світла нас ведуть люди з великими серцями», — написав він у Instagram.

Як писали «ФАКТИ», раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, чому повернувся до України на початку війни.

Фото: Instagram Ектора Хіменеса-Браво

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