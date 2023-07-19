Знаменита голлівудська актриса Рене Зеллвеґер оголосила про заручини. Її обранцем став телепродюсер Ант Анстед. Вони познайомилися під час зйомок епізоду серіалу Celebrity IOU Joyride у квітні 2021 року. Пара нещодавно почала жити разом. І ось тепер 44-річний Ант офіційно освідчився 54-річній володарці двох «Оскарів», а вона з радістю погодилася.

З нагоди заручин наречений та наречена виклали у соцмережах фотографії, на яких Рене вперше позує разом зі старшими дітьми Анта — 19-річною дочкою Амелі та 16-річним сином Арчі.

Рене з Антом Анстедом та його дітьми – 19-річною дочкою Амелі та 16-річним сином Арчі

Ант був одружений з Луїзою Анстед з 2005-го по 2017 рік. Потім вони розлучилися. Телепродюсер одружився невдовзі вдруге — з Крістіною Холл. У 2019 році у них народився син Гадсон. Подружжя розлучилося 2021 року.

У Зеллвеґер це буде другий шлюб. Хоча, як стверджують її шанувальники, — по-справжньому перший. Річ у тім, що її союз зі співаком Кенні Чесні був, по суті, тільки на папері. Вони розписалися у 2002 році, а вже через чотири місяці Рене зажадала анулювати шлюб. Офіційне свідоцтво про розлучення вона отримала 2005 року.

До цього зірка трилогії «Щоденник Бріджит Джонс», мюзиклу «Чикаго», біографічної драми «Джуді» зустрічалася з Джимом Керрі (вони навіть були заручені, але до весілля не дійшло), Бредлі Купером, музикантами Джеком Вайтом і Дойлом Бремхоллом II.

На фото Рене одягнена у золоту сукню від Dolce & Gabbana. Актриса має чудовий вигляд.

Джерела з найближчого оточення Анстеда стверджують, що Ант дуже щасливий з Рене. «Він справді любить її», — заявив один з друзів телепродюсера на умовах анонімності.

Зеллвеґер уже познайомилася з Гадсоном. Вона та Ант брали дитину кілька разів до себе. Рене дуже хоче, щоб малюк був щасливий та почувався з нею комфортно.

Нагадаємо, нещодавно 25-річна бізнеследі, модель і зірка реалітішоу Кайлі Дженнер показала обручку, натякнувши на заручини або навіть на заміжжя.

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