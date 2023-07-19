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Актриса Рене Зеллвеґер оголосила про заручини

17:05 19 липня 2023
Рене Зеллвеґер та Ант Анстед

Знаменита голлівудська актриса Рене Зеллвеґер оголосила про заручини. Її обранцем став телепродюсер Ант Анстед. Вони познайомилися під час зйомок епізоду серіалу Celebrity IOU Joyride у квітні 2021 року. Пара нещодавно почала жити разом. І ось тепер 44-річний Ант офіційно освідчився 54-річній володарці двох «Оскарів», а вона з радістю погодилася.

З нагоди заручин наречений та наречена виклали у соцмережах фотографії, на яких Рене вперше позує разом зі старшими дітьми Анта — 19-річною дочкою Амелі та 16-річним сином Арчі.

Рене з Антом Анстедом та його дітьми – 19-річною дочкою Амелі та 16-річним сином Арчі

Ант був одружений з Луїзою Анстед з 2005-го по 2017 рік. Потім вони розлучилися. Телепродюсер одружився невдовзі вдруге — з Крістіною Холл. У 2019 році у них народився син Гадсон. Подружжя розлучилося 2021 року.

У Зеллвеґер це буде другий шлюб. Хоча, як стверджують її шанувальники, — по-справжньому перший. Річ у тім, що її союз зі співаком Кенні Чесні був, по суті, тільки на папері. Вони розписалися у 2002 році, а вже через чотири місяці Рене зажадала анулювати шлюб. Офіційне свідоцтво про розлучення вона отримала 2005 року.

До цього зірка трилогії «Щоденник Бріджит Джонс», мюзиклу «Чикаго», біографічної драми «Джуді» зустрічалася з Джимом Керрі (вони навіть були заручені, але до весілля не дійшло), Бредлі Купером, музикантами Джеком Вайтом і Дойлом Бремхоллом II.

На фото Рене одягнена у золоту сукню від Dolce & Gabbana. Актриса має чудовий вигляд.

Джерела з найближчого оточення Анстеда стверджують, що Ант дуже щасливий з Рене. «Він справді любить її», — заявив один з друзів телепродюсера на умовах анонімності.

Зеллвеґер уже познайомилася з Гадсоном. Вона та Ант брали дитину кілька разів до себе. Рене дуже хоче, щоб малюк був щасливий та почувався з нею комфортно.

Нагадаємо, нещодавно 25-річна бізнеследі, модель і зірка реалітішоу Кайлі Дженнер показала обручку, натякнувши на заручини або навіть на заміжжя.

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