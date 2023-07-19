«Було правильно в тих умовах»: Кличко пояснив, чому 9 років був проти райрад

За часів Януковича районні ради було усунено. Потім це право передали міським держадміністраціям. Київський міський голова Віталій Кличко, який днями пояснив, чому в Києві будують міст під час війни, а не укриття, протягом 9 років на посаді не ініціював створення районних рад у Києві через те, що у місті було багато МАФів, проте зараз ситуація змінилася. Про це мер столиці розповів в інтерв’ю Соні Кошкіній.

Зокрема журналістка запитала, чому Кличко від початку підтримував скасування райрад і за 9 років при владі в Києві не ініціював їхнього повернення.

«Цього не відбулося, і зараз ти розповідаєш про конфлікт з головами РДА. Можливо, треба було б трішки відмотати і сказати, що тоді ви мали наперед подумати?» — запитала Кошкіна.

На що мер відповів, буцімто свого часу саме райради довели місто до хаосу, зокрема — й засилля МАФів.

«Ви пам’ятаєте, до якого стану Київ довели ті районні ради — наше місто перетворилось на місто МАФів, реклами, було захаращене. І це результат того, які рішення приймали, які повноваження (у райрад. — Авт.) були в той момент. Законодавство змінилося, і я переконаний, що було правильно в тих умовах прийняти таке рішення», — відповів Кличко

Проте, за його словами, нині ситуація змінилася — і райради потрібно повертати.

«На сьогодні, відповідно до рекомендацій наших партнерів, відповідно до змін законодавства, районні ради — це продовження самоврядування. А самоврядування, не будемо забувати, це ключовий базис демократії в будь-якій демократичній країні. Тому це питання я підтримую…» — констатував міський голова.

Він також висловив переконання, що після закінчення війни, коли будуть місцеві вибори, необхідно буде провести не тільки вибори в Київраду, а також і в райони ради.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Києві зараз продовжується будівництво транспортного вузла в Оболонському районі міста.

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