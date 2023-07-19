36.71 / 37.31 41.01 / 41.83
Київ: +24
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Вся в маму: принцеса Шарлота намагається копіювати кожен жест Кейт Міддлтон

19:19 19 липня 2023
принцеса Шарлотта

Принц Вільям та Кейт Міддлтон дуже поважають спортивні змагання. Вони відомі як шанувальники тенісу і нещодавно разом з дітьми відвідали турнір фіналу Вімблдону.

А там Джуді Джеймс, експертка з мови тіла, відзначила схожість між рухами матері та доньки під час напружених моментів, пишуть британські ЗМІ.

«Шарлотта буквально копіювала жести Кейт Міддлтон, особливо коли напруга ставала сильною. Їхні голови схилилися один до одного в невербальному знаку синхронності, і коли вони дивилися матч, то рухалися чи сиділи у схожих позах», — зауважила Джуді Джеймс.

Кейт Міддлтон також виявляла емоції та підтримувала дочку ніжними жестами.

«Кейт показала себе справжньою королевою Вімблдону, взявши на себе дуже важливу роль лідера та ведучої, демонструючи мовою тіла впевненість та непідробну пристрасть до гри.
Вона також була лідером у своїй маленькій сімейній групі, направляючи Шарлотту та Джорджа в їхніх королівських ролях, тоді як Вільям відступив назад, щоб з гордістю милуватися дружиною та дітьми», — додала експертка.

Нагадаємо, принцесса Шарлотта може увійти в історію як одна з перших дівчат, які змогли навчатися в Ітонському коледжі, в який донедавна приймали тільки хлопчиків.

42

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відважний пілот

Рибам — успіх у справах, Тільцям — корисний досвід, Стрільцям — цікаві пропозиції: гороскоп на день Відважного Тигра-Пілота 19 липня

дівчина

Гроші литимуться потоком: названо знак зодіаку, для якого восени відкриється портал до багатства

гроші

В Україні встановлено пенсії в розмірі від 7500 до 13 600 грн: хто зможе їх отримувати

Меган Маркл

Бунт Меган Маркл: герцогиня демонстративно відмовилася підкоритися одному з важливих правил у Монтесіто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту