Вся в маму: принцеса Шарлота намагається копіювати кожен жест Кейт Міддлтон

Принц Вільям та Кейт Міддлтон дуже поважають спортивні змагання. Вони відомі як шанувальники тенісу і нещодавно разом з дітьми відвідали турнір фіналу Вімблдону.

А там Джуді Джеймс, експертка з мови тіла, відзначила схожість між рухами матері та доньки під час напружених моментів, пишуть британські ЗМІ.

«Шарлотта буквально копіювала жести Кейт Міддлтон, особливо коли напруга ставала сильною. Їхні голови схилилися один до одного в невербальному знаку синхронності, і коли вони дивилися матч, то рухалися чи сиділи у схожих позах», — зауважила Джуді Джеймс.

Кейт Міддлтон також виявляла емоції та підтримувала дочку ніжними жестами.

«Кейт показала себе справжньою королевою Вімблдону, взявши на себе дуже важливу роль лідера та ведучої, демонструючи мовою тіла впевненість та непідробну пристрасть до гри.

Вона також була лідером у своїй маленькій сімейній групі, направляючи Шарлотту та Джорджа в їхніх королівських ролях, тоді як Вільям відступив назад, щоб з гордістю милуватися дружиною та дітьми», — додала експертка.

Нагадаємо, принцесса Шарлотта може увійти в історію як одна з перших дівчат, які змогли навчатися в Ітонському коледжі, в який донедавна приймали тільки хлопчиків.

42

Читайте нас у Facebook та Instagram