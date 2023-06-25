Кейт Міддлтон в червоній сукні викликала фурор на королівських кінних змаганнях в Аскоті
Кейт Міддлтон давно стала частиною британської королівської сім'ї. Вони із принцом Вільямом демонструють приклад того, якими мають бути майбутні король і королева.
Пара виконує свої королівські обов'язки і виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. При цьому Кетрін цікавиться модою і щоразу постає на публіці у вбранні, яке потім обговорюють у світських колах.
Днями Міддлтон з'явилася на Королівських кінних змаганнях в Аскоті і зачарувала всіх присутніх, пишуть британські ЗМІ.
Зійшовши з карети, на якій прибула разом з чоловіком, майбутня королева посміхнулася натовпу та поспілкувалася з гостями.
У другій кареті королівської процесії до принца та принцеси Уельських приєдналися 34-річна принцеса Беатріс та її 39-річний чоловік Едоардо Мапеллі Моцці. Четвірка йшла за королем Чарльзом і королевою Каміллою з герцогом та герцогинею Девонширськими.
Для світської події Кейт Міддлтон одяглася в сукню міді Alexander McQueen і капелюшок Philip Treacy з маками. Вбрання доповнили туфлі-човники та великі золоті сережки.
ЗМІ відмітили, що для Кетрін вибір такого яскравого вбрання для кінних змагань був чимось новим, оскільки раніше вона віддавала перевагу пастельним тонам.
Принц Вільям був у фраку з блакитною жилеткою та білій сорочці і сірих штанах. Образ завершили циліндр, туфлі та парасолька-тростина.
Спостерігаючи за змаганнями, герцогиня Кейт показувала герцогині Единбурзькій великий палець, коли та раділа перемозі вершника та коня, на яких зробила ставку.
Журналісти відмічають, що Вільям і Кейт відвідали перегони вперше після смерті у вересні королеви, яку часто називали «найбільшою прихильницею» Royal Ascot.
Протягом свого 70-річного правління Її покійна Величність відвідувала майже кожен фестиваль Royal Ascot, за винятком минулого року, де вона не змогла бути присутнім через проблеми з мобільністю.
Також ЗМІ відмітили задоволення короля Чарльза III та королеви Камілли, які раділи перемозі свого коня Desert Hero після двох поразок.
В цілому було видно, що королівська сім'я отримувала задоволення від одного зі своїх улюблених занять.
Нагадаємо, що напередодні герцога і герцогиню помітили в Ітонському коледжі, де, імовірно, буде вчитися старший син подружжя — принц Джордж.165
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram