Кейт Міддлтон в червоній сукні викликала фурор на королівських кінних змаганнях в Аскоті

Кейт Міддлтон давно стала частиною британської королівської сім'ї. Вони із принцом Вільямом демонструють приклад того, якими мають бути майбутні король і королева.

Пара виконує свої королівські обов'язки і виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. При цьому Кетрін цікавиться модою і щоразу постає на публіці у вбранні, яке потім обговорюють у світських колах.

Днями Міддлтон з'явилася на Королівських кінних змаганнях в Аскоті і зачарувала всіх присутніх, пишуть британські ЗМІ.

Подружжя демонструвало взаємну приязнь

Зійшовши з карети, на якій прибула разом з чоловіком, майбутня королева посміхнулася натовпу та поспілкувалася з гостями.

Герцогиня радо поспілкувалася з іншими глядачами

У другій кареті королівської процесії до принца та принцеси Уельських приєдналися 34-річна принцеса Беатріс та її 39-річний чоловік Едоардо Мапеллі Моцці. Четвірка йшла за королем Чарльзом і королевою Каміллою з герцогом та герцогинею Девонширськими.

Для світської події Кейт Міддлтон одяглася в сукню міді Alexander McQueen і капелюшок Philip Treacy з маками. Вбрання доповнили туфлі-човники та великі золоті сережки.

Вишукане вбрання Кейт

ЗМІ відмітили, що для Кетрін вибір такого яскравого вбрання для кінних змагань був чимось новим, оскільки раніше вона віддавала перевагу пастельним тонам.

Принц Вільям був у фраку з блакитною жилеткою та білій сорочці і сірих штанах. Образ завершили циліндр, туфлі та парасолька-тростина.

Подружжя герцогів у відкритому екіпажі

Спостерігаючи за змаганнями, герцогиня Кейт показувала герцогині Единбурзькій великий палець, коли та раділа перемозі вершника та коня, на яких зробила ставку.

Журналісти відмічають, що Вільям і Кейт відвідали перегони вперше після смерті у вересні королеви, яку часто називали «найбільшою прихильницею» Royal Ascot.

Протягом свого 70-річного правління Її покійна Величність відвідувала майже кожен фестиваль Royal Ascot, за винятком минулого року, де вона не змогла бути присутнім через проблеми з мобільністю.

Також ЗМІ відмітили задоволення короля Чарльза III та королеви Камілли, які раділи перемозі свого коня Desert Hero після двох поразок.

В цілому було видно, що королівська сім'я отримувала задоволення від одного зі своїх улюблених занять.

Нагадаємо, що напередодні герцога і герцогиню помітили в Ітонському коледжі, де, імовірно, буде вчитися старший син подружжя — принц Джордж.

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