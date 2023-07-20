Як подати спрощену заяву на субсидію: Пенсійний фонд запустив експериментальний проект

Для того, аби отримати субсидію на комуналку, громадянам потрібно подати заяву, депларацію про доходи, а у деяких випадках й інші документи, зокрема, договір про оренду та довідку про реструктуризацію заборговоності.

Втім, невдовзі цю процедуру можуть спростити — Пенсійний фонд України повідомив про старт експериментального проєкту, в рамках якого заявку у спрощеному режимі можна подати онлайн.

Для цього потрібно:

Авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП);

В особистому кабінеті в меню знайти розділ «Комунікації з ПФУ», обрати «Заява на житлову субсидію чи пільгу», натиснути «Продовжити»;

У вікні, що відкриється, обрати «Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом»;

Заповнити онлайн-форму, вказавши особисту інформацію, паспортні дані, адресу, а також інформацію про інших учасників заяви та банківські реквізити. Тим, хто живе на арендованій квартирі, необхідно додати скан договору, натиснувши кнопку «Додати файл»;

Натиснути кнопку «Сформувати заяву»;

Перевірити дані, у разі необхідності виправити помилки та натиснути «Підписати та відправити в ПФУ».

Система перевірить коректність заповнення заяви. Про те, чи призначили вам субсидію, можна буде дізнатися в розділі «Мої звернення», обравши опцію «Статус звернення».

Нагадаємо, що українці можуть отримувати житлову субсидію, якщо витрати на комуналку перевищуватимуть 15% від сукупного доходу домогосподарства. Ця «комунальна норма» діятиме до кінця воєнного стану й протягом одного місця після його завершення чи скасування.

Фото Pixabay



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