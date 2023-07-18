Не лише заява та декларація: які ще документи можуть вимагати у ПФУ для призначення субсидії

Для призначення субсидії на оплату послуг ЖКГ (базову норму у 15 відсотків обов`язкового платежу пообіцяли не переглядати до кінця війни) громадяни мають подати заяву та декларацію про доходи. Втім, у деяких випадках можуть знадобитися й інші документи.

Як розповідають у Пенсійному фонді України, це може бути

договір оренди житла;

копія договору про реструктуризацію заборгованості.

«У разі потреби громадяни можуть надавати інші документи, які мають значення для розгляду питання по суті, наприклад: документ, що підтверджує факт непроживання особи за зареєстрованим/задекларованим місцем проживання, зокрема, довідки, виписки про проживання без прописки, довідка внутрішньо переміщеної особи», — зазначили в ПФУ.

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У Пенсійному фонді підкреслили, що людина, яка звертається за призначенням субсидії, пред’являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для іноземців та осіб без громадянства — паспортний документ іноземця або документ, що посвідчує особу без громадянства чи відповідну посвідку).

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Подавати документи можна:

особисто, через сервісний центр Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

online — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» чи через портал «Дія».

Раніше в ПФУ попереджали, що перерахунок пенсійних виплат позначиться на розмірах субсидій на майбутній опалювальний період.

Фото з сайту ПФУ



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