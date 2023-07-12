«Комунальна» норма для призначення субсидії не підвищуватиметься до кінця війни, — рішення Кабміну

Українці можуть отримувати житлову субсидію, подання заявки на яку спростили, якщо витрати на комуналку перевищуватимуть 15% від сукупного доходу домогосподарства.

Як повідомляє «Соціальна інформаційна платформа», цей норматив діятиме до кінця дії воєнного стану й протягом одного місця після його завершення чи скасування. Раніше планувалося, що до нормативу у 20% повернуться після закінчення карантину, введенного через пандемію коронавірусу. Його було скасовано, але показник вирішили не збільшувати.

«До початку карантину обов’язкова базова норма плати за послуги становила 20% від середнього сукупного доходу домогосподарства. Із введенням карантину базову норму було змінено на 15%. І вже починаючи із серпня, знову базову норму мали переглянути й встановити 20%», — зазначила директорка департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко в ефірі телемарафону.

Вона додала, що якби уряд не ухвалив рішення щодо залишення норми на рівні 15%, розмір субсидії у частини українців зменшився б, а частина взагалі втратила б таку допомогу.

Раніше у Пенсійному фонді України зазначали, що розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу, а також розповідали, як такий показник розраховується.

Фото Pixabay

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