Окупанти атакували південь України: внаслідок нападу постраждали понад 10 людей, є руйнування

Російські військові вночі атакували південь України потужним угрупованням ракет та дронів-камікадзе. Через обстріли постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура. Також травмувань зазнали понад 10 людей.

Про це повідомив спікер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

Росіяни долучили один з надводних ракетоносіїв до атаки «Калібрами» по Україні, не виводячи його з бухти. Але наші сили ППО знищили 12 з 12 цілей.

Протягом ночі ворог також застосував береговий ракетний комплекс з Криму та вдарив по Одеській області крилатими ракетами «Онікс», а стратегічна авіація завдала удару ракетами Х-59, Х-22. Одночасно із ракетною атакою ворог запустив по півдню «Шахеди».

Одну ракету Х-59 збили на підльоті до берега, уламки впали в одному з кварталів Одеси та утворили велику вирву. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи отримали травми.

Росіяни також спрямували «Онікси» і Х-22 на портову і критичну інфраструктуру. Вони влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Там зайнялась пожежа, всі компетентні служби працюють над ліквідацією наслідків. Інформації про постраждалих немає.

Окрім того, в Одеському районі зафіксували влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення в різних локаціях — із тютюном і фейєрверками.

«Рашистів явно тягне курити у невстановлених місцях. А їх бажання фейєрверків задоволено з доставкою в Севастополь. На Одещини ж вогнеборці ліквідують пожежу площею понад 3000 кв. м», — зазначив Назаров.

До того ж, в небі над Одеською областю збили вісім дронів типу Shahed-136, ще два — над Миколаївською. Внаслідок повітряних боїв і падіння уламків зайнялись та пошкоджені об'єкти рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

Також через бойову роботу зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше шість одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу, через отримання поранень уламками скла та інших предметів.

Крім того, вночі внаслідок ворожої атаки по населеному пункту Коблівської громади відбулось руйнування та займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Про це повідомили у Миколаївській ОВА. https://t.me/mykolaivskaODA/5667 — посилання

Як розповіли в ДСНС України, відбулося займання обʼєктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. На місце прибули чергові караули 8 та 19 державних пожежно-рятувальних частин, відділення сільської пожежної охорони «Коблево».

«Вогонь охопив значну площу, тож вогнеборці приборкували пожежу навіть під час повторної хвилі ворожої атаки», — йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, вибуховою хвилею пошкоджено поряд розташовані будівлі, а також автомобіль СПО «Коблево».

«Загалом, наразі відомо про двох постраждалих, одного з них госпіталізовано до медичного закладу. Особовий склад ДСНС та МПО, на щастя, не постраждав», — додали в ДСНС.

Пошкоджене авто рятувальників

Нагадаємо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, вибухи минулої ночі вибухи лунали також в Київській, Житомирській і Кіровоградській областях.

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