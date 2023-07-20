«Хочемо подякувати чувакам»: український гурт присвятив Олегу Скрипці й ВВ пісню

Попри війну, українські музиканти пишуть нові яскраві пісні. Днями панк-гурт «Квіткіс» презентував сингл «Зорі», який увійде до нового альбому команди «Ритмоплин», що очікується наприкінці цього літа. В альбомі буде 9 треків, а також бонуси та аудіосюрпризи. Як зазначили учасники панк-гурту, їх нові пісні — це своєрідна подяка культовим українським артистам.

Власне трек «Зорі», додають артисти, присвячений Олегу Скрипці й групі «Воплі Відоплясова» чиї альбоми — від «Або або» до «Були деньки» — виховали цілі покоління меломанів й стали справжнім скарбом української культури.

«ВВ епохи Скрипки, Піпи, Сахна, Рогачевського, а ще раніше й Здоренка, — це база, ґрунт і фундамент, — говорить фронтмен „Квіткіс“ Діма Войналович. — Всі шарять „Були на селі“, „Зв'язок“, „Полонину“, переспівують „Танці“ і „Весну“. Ми теж шарим. І хочемо подякувати чувакам. За все, що вони зробили для українців в цілому, і для становлення конкретно мене як музиканта зокрема».

Запис, зведення і мастеринг треку «Зорі» — традиційно діло рук відомого українського музиканта Костянтина Шелудька з проєкту «Ульмо Три».

Шанувальники панк-гурту вже оцінили їхню композицію та не приховують захоплення. «Агонь! Нарешті цей трек в мережі!» — пишуть вони.

Раніше Світлана Лобода презентувала сингл про ціну репутації, а співачка Уляна Ройс згадала про свій зруйнований Маріуполь в новому відео на легендарну пісню.

39

Читайте нас у Facebook та Instagram