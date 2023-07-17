Нова мелодія, стара істина: Світлана Лобода презентувала сингл про ціну репутації

Співачка Світлана Лобода випустила новий сингл Spogady. Це трек про «ціну репутації», яку міряють словами, а не діями, пояснила артистка.

«Хтось змінив лише декорації, де кілька слів — вартість репутації», — йдеться у композиції.

За словами Лободи, пісня описує «часи, коли „ціна репутації“ визначається не діями, а пустими словами».

«Коли брати назавжди стають плямою в історії. Коли вчорашні герої раптово розп'яті натовпом, а почуття та розум стають об'єктами безкінечних маніпуляцій — фраза „серед подій, братів та повій“ набуває особливого значення», — говорить Лобода.

Світанок завжди приходить після найтемнішого часу доби, і правда завжди перемагає, вважає співачка.

«Прем'єра SPOGADY вже на всіх музичних платформах. Нова мелодія, стара істина. Відкрий серце і відчуй», — написала Лобода в Instagram.

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