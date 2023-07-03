Українська співачка згадала про свій зруйнований Маріуполь в новому відео на легендарну пісню

Артистка Уляна Ройс, яка нещодавно в музичній трилогії відтворила емоції та переживання від війни, вирішила надати нового звучання культовій композиції, якій вже понад 18 років. Уляна Ройс отримала офіційний дозвіл від гурту «Мотор'ролла» аби заспівати пісню «8 колір»

— Люблю спостерігати за розвитком української музики, новими артистами, їх звучанням. Але є треки, які проживають з нами паралельне життя, стають саундтреками важливих подій. Однією з таких пісень для мене є «8 колір» гурту «Мотор'ролла». Для мене це дуже відповідально і хвилююче, адже це перший офіційний дозвіл на перетворення пісні з додаванням нових слів з дати релізу треку у 2005 році, — розповіла про нове відео артистка.

Відомо, що відеоробота створювалась разом з саундпродюсером Ігорем Кириленком. Команді співачки хотілось не просто зробити кавер, а створити абсолютно нову, сучасну версію.

В день релізу композиції команда артистки презентувала і відеороботу, яка вдало підкреслила внутрішні переживання Уляни про спогади й мрії про рідне місто Маріуполь.

— Коли я обмірковувала атмосферу, яка має оточувати мене, завжди перед очима були страшні фотографії. Я відчуваю біль, скільки руйнувань принесла ця війна моєму рідному місту. Усі вулиці, заклади, місця, котрими я любила ходити в дитинстві, тепер не існують. В «реальний світ» я додала зелень і рослинність, тому що саме таким містом я його пам’ятаю. «Магічний світ» — це вже мої мрії та надія, що з часом Маріуполь стане вільним і знов яскравим та чудовим місцем… — розповіла співачка.

Сама ж історія будується навколо двох персонажів, двох закоханих, двох світів. Головним героєм став Назар Грабар, який з перших днів війни пішов захищати країну.

Пісня показує шлях від темряви до світла та дарує глядачеві надію на те, що майбутнє є. Слухаючи її зараз, додає Уляна, в неї кожен раз мурахи по шкірі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська артистка SHADU презентувала особливу пісню «Супердівчата». А популярна співачка Тіна Кароль побувала у Ватікані і передала Папі Римському «Маріупольський щоденник» дев'ятирічного Єгора, який провів у знищеному російськими військами місті сто днів.

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