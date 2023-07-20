«Зламалися»: у Monobank стався масштабний збій

20 липня у популярному сервісі українському додатку інтернет-банкінгу Monobank стався масштабний збій. Користувачі не можуть скористатися послугами сервісу, розбити «банку» або зняти гроші. Так, при спробі переказати свої кошти на будь-який рахунок операція просто не «пройде», а програма просто зависає.

У пресслужбі Monobank підтвердили, що «зараз спостерігаються труднощі у роботі мобільного додатка».

Трохи згодом проблему прокоментував і співзасновник Monobank Олег Гороховський.

«Зламалися. Чиним. Вибачаюсь», — написав бізнесмен у своєму тelegram-каналі ОГО.

Оператори сервісу обіцяють виправити ситуацію, якнайшвидше, а поки що користувачам не рекомендується робити жодних грошових переказів та інших операцій до повного відновлення роботи програми. Також, за словами працівників Monobank, збої у роботі онлайн-банкінгу ніяк не торкаються коштів користувачів. Тому переживати за гроші на рахунках не варто.

Раніше ФАКТИ писали про регламентні роботи в «Приватбаку», через які призупинялися всі операції з картками, а також робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

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