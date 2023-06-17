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Суспільство та люди

Картки і термінали не працюватимуть: «Приватбанк» зробив попередження для клієнтів

18:14 17 червня 2023
банкомат

В ніч на 18 червня картки, термінали та банкомати «ПриватБанку» не працюватимуть. У фінустанові будуть проводитись регламентні роботи.

Про це попередили в банку.

«Друзі, в ніч на 18 червня ми будемо проводити регламентні роботи процесингового центру», — йдеться у повідомленні.

Тому з 00:30 до 06:00 тимчасово призупинять всі операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.

«Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 червня у «ПриватБанку» стався збій. Клієнти скаржилися на проблеми у роботі застосунку «Приват24».

Крім того, у банку заявляли, що «ПриватБанк» припинив прийом доларів та євро в терміналах. Згодом було заявлено, що операція стане доступною з 22 червня.

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