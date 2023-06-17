Картки і термінали не працюватимуть: «Приватбанк» зробив попередження для клієнтів
В ніч на 18 червня картки, термінали та банкомати «ПриватБанку» не працюватимуть. У фінустанові будуть проводитись регламентні роботи.
Про це попередили в банку.
«Друзі, в ніч на 18 червня ми будемо проводити регламентні роботи процесингового центру», — йдеться у повідомленні.
Тому з 00:30 до 06:00 тимчасово призупинять всі операції з картками, а також буде зупинена робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів.
«Зазвичай ми проводимо роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 6 червня у «ПриватБанку» стався збій. Клієнти скаржилися на проблеми у роботі застосунку «Приват24».
Крім того, у банку заявляли, що «ПриватБанк» припинив прийом доларів та євро в терміналах. Згодом було заявлено, що операція стане доступною з 22 червня.137
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