Російський політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, який раніше прокоментував обливання кетчупом свого співвітчизника Віктора Шендеровича за висловлювання про українців та Україну, спрогнозував, коли Україна зможе виграти війну, яку веде проти неї росія.

«Наступний рік буде вирішальним — це водночас і гарна новина, і трагедія. Україна виграє війну наступного року — жодних сумнівів у цьому не маю. Все йде до того, що Україна звільнить усі свої території, а український прапор замайорить у Севастополі. Трагедія полягає в тому, що війна триває набагато довше, ніж могла б тривати, забираючи людські життя.

Я впевнений, що доля буде прихильною до України після всіх випробувань та трагедій. Вже сьогодні Україна стала символом боротьби за свободу у світі, а після перемоги стане найважливішим геополітичним плацдармом демократії. Ніхто не розуміє цінність свободи краще за українців, які платять за неї найвищу ціну у світі.

Ми маємо діяти. Доля — це питання вдачі, це багато в чому питання вибору. Багатьом доведеться робити найрізноманітніший вибір. Україні у цьому плані простіше, бо вона свій вибір зробила і за цей вибір платить. Світ розвивається і це роблять вільні люди. У цій жахливій війні ми бачимо, як відрізняється зброя, зроблена людьми у вільному світі, та зброя, яку роблять у невільному. Як воюють люди, які знають, за що вони воюють, і ті, кого відправляють на бійню, як кріпаків.

Напевно, у глобальному розумінні, трагедії, війни — це можливість для всього людства побачити та усвідомити цінність речей, що знаходяться на периферії свідомості, коли все гаразд. Тільки вільна людина може творити та змінювати світ, і я впевнений, що ця перемога дасть поштовх справі свободи на всій земній кулі. Неминуча перемога України у цій війні — наш доробок на майбутнє. Як ми їм розпорядимося, залежить від нас самих", — написав Каспаров у Facebook.

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