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Військового, який помер у столичній лікарні, намагались врятувати муніципальна охорона та лікарі — відео

19:37 20 липня 2023
Київська міська клінічна лікарня №4

Бійця 95 ОДШБр який помер на території Київської міської клінічної лікарні № 4 намагались врятувати працівники муніципальної охорони та лікарі, в той час як він намагався завдати собі шкоди. Про це свідчить відео, що з'явилось у соцмережах.

Так, на відео з камер спостереження та нагрудних камер у день загибелі бійця 95 ОДШБр на території Київської міської клінічної лікарні № 4 Солом'янського району, де він проходив лікування, видно, що чоловік знаходиться в збудженому стані, бігає, неодноразово падає, перегортається та кричить.

У свою чергу представники муніципальної охорони та лікарі намагаються йому допомогти.

Як повідомлялось раніше, 16 липня о 23.50 друг померлого, який проходив лікування з ним в одній палаті, виявив його на вулиці на території лікарні у збудженому та неадекватному стані. Він повідомив про це працівникам муніципальної охорони медзакладу. Співробітники муніципальної охорони разом з медиками доправили потерпілого до палати, пізніше чоловік був переведений в реанімацію. Наступного дня, 17 липня, лікарі констатували смерть військовослужбовця.

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