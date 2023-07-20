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Україна

Найсильніша злива в Одесі зупинила трамваї (фото, відео)

17:28 20 липня 2023
Злива в Одесі

В Одесі, яка вночі зазнала масштабних обстрілів росіян, сильна злива. Призупинений рух трамваїв № 28 та № 12. Про це повідомляє Telegram-канал «Одеса.Офіційно».

Важкопроїзними є вулиці Балківська, Отамана Головатого, Чорноморського козацтва, Приморська та Газовий провулок.

Багато вулиць Одеси затоплено.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому масштабна злива у Києві також спричинила підтоплення в багатьох місцях.

Синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода на тижні з 17 до 23 липня.

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