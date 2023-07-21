Чемпіона Європи з футболу та його дівчину зв'язали і побили під час зухвалого пограбування в Парижі

Чемпіон Європи з футболу у складі збірної Італії, воротар «ПСЖ» Джанлуїджі Доннарумма разом зі своєю коханою Алессією Елефанте стали жертвами жорстокого пограбування у своєму будинку в Парижі, повідомляє Actu17.

Як інформує джерело, зловмисники, попередньо зв'язавши охоронця, виламали вхідні двері та увірвалися до оселі знаменитого футболіста у восьмому окрузі столиці Франції в ніч з 20-го на 21 липня. Доннарумма та його дівчина в цей час спали. Жертви пограбування зазнали насильницьких дій з боку злочинців, які винесли грошей та цінностей (годинники, ювелірні прикраси, розкішні шкіряні вироби) приблизно на 500 тисяч євро.

Доннарумму та його дівчину змусили роздягнутися, зв'язали їх та побили, проте близько третьої години ночі їм вдалося втекти та сховатися в одному з готелів, розташованих неподалік їхнього будинку. Співробітники готелю викликали поліцію та подбали про пару, яка перебувала у стані шоку. Джанлуїджі з незначними ушкодженнями і його дівчину одразу ж доправили до лікарні. Зловмисників шукає поліція.

Нагадаємо, що 24-річний Джанлуїджі Доннарумма — володар Суперкубка Італії у складі «Мілана», а також дворазовий чемпіон Франції та володар Суперкубка країни у воротарському светрі «ПСЖ». У лавах збірної Італії голкіпер, окрім перемоги на Євро-2020, також двічі здобув «бронзу» Ліги націй.

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма був визнаний найкращим гравцем Євро-2020

Додамо, що Доннарумма 21 липня мав зіграти за «ПСЖ» у товариському матчі з «Гавром», а у суботу в його команди заплановано виліт на передсезонний тур до Японії.

До речі, італієць — далеко не перший футболіст «Парі Сен-Жермен», який останніми роками став жертвою крадіжок зі зломом. Раніше від зловмисників постраждали Преснель Кімпембе, Маркіньос, Тьяго Сілва, Анхель ді Марія, Дані Алвес, Ерік Шупо-Мотінг, Серхіо Ріко та Мауро Ікарді. Грабіжники, які побували у житлах Маркіньоса та ді Марії, вже сидять у в'язниці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста збірної Іспанії пограбували серед білого дня та поранили його брата.

Фото Instagram, uefa.com

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