Випустили сім ракет: ворог вдарив вдень по об’єкту інфраструктури на Одещині

Окупанти вдень атакували ракетами об'єкт інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Сім ракет було випущено різного класу по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі, об’єкт уражено, масштаби руйнування ми уточнимо. Поки що інформації про постраждалих немає», — сказала вона.

Своєю чергою, голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни атакували важливий обʼєкт інфраструктури. На жаль, є пошкодження.

На думку Наталії Гуменюк, обстріл є демонстрацією того, що росіяни не зупиняться — вони будуть продовжувати свої терористичні атаки.

При цьому вона закликала всіх мешканців області бути уважними та у випадку оголошення повітряної тривоги швидко переходити в укриття, оскільки ракетоносії ворога знаходяться зовсім поруч.

Нагадаємо, сьогодні вдень у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попереджали про ймовірні пуски ракет у напрямку Одеської області. Місцеві повідомляли про вибухи в Одеській області. Пізніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що область атакували протикорабельними ракетами «Онікс».

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