Окупанти вдарили ракетою по будинку культури у Чернігівській області

В п'ятницю, 21 липня, російські війська 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Про це повідомили у командуванні «Північ» у Telegram.

«Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого Будинку культури», — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, жертв немає.

Інша інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Зазначимо, що сьогодні близько 10:40 у половині областей України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку. Очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус оголосив, що ворог атакує регіон ракетами. Він закликав мешканців залишатися в укриттях.

Також військові повідомили про пуски протикорабельних ракет «Онікс» у напрямку Одеської області. Місцеві жителі у соцмережах писали про вибухи на території регіону.

А в ДСНС Одеської області вранці показали нові фото автомобіля рятувальників, який було понівечено під час обстрілу в ніч на 19 липня.

Нагадаємо, раніше Сили оборони півдня України розповіли про підступність тактики ворога, який нині здійснює обстріли кількома хвилями.

Фото ДСНС

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