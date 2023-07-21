У Миколаївській області, яку майже щодня обстрілюють російські окупанти, горять заміновані поля.

Причиною може бути спека, необережне поводження з вогнем або навіть навмисні підпали. Ситуацію і так вкрай небезпечну ускладнює ще й замінованість території. Детонують боєприпаси, повідомили у ДСНС.

«Відбувається детонація, хвилююся за особовий склад. Ми виїжджаємо, ми люди, ми самі можемо підірватися на цих снарядах. Тому вогонь ми приймаємо на себе, захищаючи поля з пшеницею, льоном, соняшником», — йдеться у повідомленні пожежників.

Інколи пожежі набувають таких масштабів, що рятувальникам доводиться просити допомоги у фермерів.

Нещодавно пожежі охопили майже 42 га. Вогонь підійшов до будинків у селах. Щоб його приборкати залучали жителів, які мають трактори.

Загалом тільки на Миколаївщині від початку року на відкритій території виникло понад 700 пожеж.

«Закликаємо всіх бути свідомими та обережними. Пам'ятайте про небезпеку на деокупованих територіях, не провокуйте пожежі в екосистемах. Їх важко гасити та є загроза для вогнеборців, які ліквідовують пожежі», — звернулись рятувальники до людей.

Раніше ми повідомляли про пожежу на Київщині.

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