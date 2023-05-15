Сильна пожежа під Києвом: в поліції назвали причину (фото, відео)

У понеділок, 15 травня, в мережу виклали відео з пожежею, що виникла під Києвом — над лісовим масивом піднімався величезний стовп диму.

Як уточнили в поліції Київщини, в одному з районів області виникла пожежа - наразі горить лісова підстилка та поодинокі дерева. На місці працює ДСНС.

Фото поліції

В ГУ ДСНС Київської області попереджали, що ситуація з пожежами в екосистемах загострюється. Впродовж доби на Київщині виникло 27 пожеж, 11 з них - це загорання в природних екосистемах. На визначених територіях, де мали місце часті пожежі, після отримання спеціального дозволу здійснюється аеророзвідка, виявляються місця горіння, спалювання сухої рослинності і виявлення потенційних порушників - паліїв. Зазначається, що рятувальники Київщини 11 разів залучались до ліквідації загорань трав'яного настилу в Обухівському, Білоцерківському, Фастівському, Бориспільському районах.

Тим часом Київ INFO повідомляє, що пожежа виникла на кордоні Клавдієвського та Святошинського лісових господарств – це територія самозаліснених земель. Орієнтовно біля річки Мощунка. Площа та причини займання наразі не відомі.

Пізніше у ДСНС поточнили, що 15 травня о 14:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання лісової підстилки неподалік с. Нові Петрівці, що у Вишгородському районі. По прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання лісової підстилки на площі 15 га.

Фото ДСНС

До гасіння пожежі залучено 25 чоловік та 7 одиниць техніки, з яких від ДСНС 15 рятувальників та 4 одиниці техніки. Для детальної оцінки ситуації використовується квадрокоптер.

Фото ДСНС

Пожежа була локалізована приблизно о 17−30.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що в Україні намітилася тенденція на інтенсивне потепління. Воно триватиме до кінця другої декади травня. Він попереджав, що оскільки у багатьох областях України вже тривалий час відсутні суттєві опади, а середня температура підвищується, то збільшився ризик пожежної небезпеки у лісових та лісостепових районах до 5 класу (максимальний рівень).

Фото поліції

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