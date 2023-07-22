У ПАР видано ордер на арешт путіна: у Зеленського прокоментували

У ПАР, де у серпні цього року має відбутися саміт БРІКС (Бразилія, росія, Індія, Китай та Південно-Африканська Республіка), на який російський президент володимир путін таки не поїде, уряд направив до національної прокуратури ордер на арешт господаря кремля.

Як повідомляє news24.com, ордер відправили більш ніж через два місяці після того, як відділ міжнародних відносин та співпраці направив своїм колегам із юстиції ордер Міжнародного кримінального суду (МКС). Нагадаємо, що МКС видав ордер на арешт путіна за військові злочини, скоєні в Україні. Російський президент, у разі його прибуття на територію країн, які підписали Римський статут, має бути заарештований. ПАР — один із підписантів.

Прокуратура попросила суд зобов'язати його виконувати ордер на арешт щоразу, коли російський президент приїжджає до країни. Уряд погодився.

Ситуацію прокоментував радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк, назвавши ці кроки влади ПАР «міжнародним правом у дії: «Якщо всі інші діятимуть суто в рамках жорстких юридичних процедур стосовно росії, ситуація кардинально зміниться. Невідворотність покарання, оперативність рішень, демонстративність швидко зіб'ють традиційну зовнішньополітичну гордість рф і змусять поважати міжнародне право. москва навчиться дотримуватися законів, як тільки переконається, що за ними стоїть реальна сила.

Нагадаємо, що ПАР відмовляла путіна від поїздки на саміт, мотивуючи це тим, що владі доведеться його заарештувати.

Фото Pixabay

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