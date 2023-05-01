Влада ПАР просить путіна не приїжджати на саміт БРІКС, інакше «доведеться його заарештувати»

Провідна південноафриканська газета Sunday Times повідомляє, що влада ПАР намагається переконати Кремль відмовитися від ідеї візиту президента володимира путіна на саміт БРІКС, який відбудеться в Південній Африці влітку. Причина — в ордері на арешт російського диктатора, який видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі за звинуваченням у воєнних злочинах, скоєних в Україні, повідомляє ВВС News.

Виконання рішень МКС є обов'язковим для країн, які підписали Римський статут, до числа яких входить ПАР. Неназвані високопосадовці повідомили, що Преторія веде переговори з Москвою, пропонуючи путіну взяти участь у саміті БРІКС по відеозв'язку. Інакше владі ПАР доведеться взяти російського президента під арешт на підставі рішення МКС.

«У нас немає варіанта не заарештовувати путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати», — сказав представник уряду ПАР.

Південноафриканська Sunday Times повідомляє, що минулого тижня президент ПАР Сиріл Рамапоса призначив спеціальний урядовий комітет на чолі з віце-президентом країни, який має вивчити варіанти дій влади у зв'язку з видачею ордера на арешт путіна.

За словами співрозмовника видання, цей комітет не зможе знайти «ніяких варіантів, які б дозволили путіну приїхати».

«Єдиний варіант, який у нас є, це участь [путіна] у саміті за допомогою Teams або Zoom з Москви», — додало джерело.

Як писали «ФАКТИ», 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт владимира путіна. Лідера Кремля звинувачують у військових злочинах у зв'язку з депортацією українських дітей до росії. МКС також видав ордер на арешт Марії Львової-Бєлової, уповноваженої уряду росії з прав дитини.

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