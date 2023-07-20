«Став міжнародним ізгоєм»: путін не поїде на саміт до ПАР, де йому загрожує арешт

Офіс президента ПАР Сирила Рамапоси повідомив, що російський лідер володимир путін не поїде на саміт країн БРІКС (про що влада цієї країни наполегливо просили кремлівського диктатора). Зустріч, як відомо, має відбутися у серпні в Південно-Африканській Республіці.

«За взаємною домовленістю президент російської федерації володимир путін не буде присутній на саміті. Російську федерацію представлятиме міністр закордонних справ сергій лаврів», — йдеться у заяві.

Через кілька годин прес-секретар президента рф дмитро пєсков уточнив, що путін прийняв рішення брати участь у саміті БРІКС по відеозв'язку.

Зміни у планах кремлівського диктатора відбулися через ордер Міжнародного кримінального суду. МКС підозрює путіна у скоєнні військових злочинів в Україні та виписав ордер на його арешт. Будь-яка країна, яка є учасницею Римського статуту, у разі прибуття володимира путіна на її територію зобов'язана затримати його за цим ордером, після чого видати Гаазі.

ПАР є учасницею Римського статуту. Опозиція вимагала від Рамапоси діяти згідно з ордером МКС, якщо путін приїде на саміт. Президент ПАР намагався знайти різні вирішення проблеми. Питання розглядалося парламентом республіки. Були навіть заяви про те, що ПАР тимчасово призупинить свою участь у Римському статуті.

Життя Рамапосі ускладнювала й москва. У кремлі спочатку упиралися. Відмовлялися надіслати лаврова замість путіна. Диктатор не хотів скористатися відеозв'язком. Коли президент ПАР натякнув, що йому доведеться заарештувати путін, росія дала зрозуміти, що подібні дії будуть розцінені нею як оголошення війни.

Цікаво, що пєсков відмовився підтвердити цю інформацію. Він заявив, що росія не озвучувала жодних погроз на адресу влади ПАР. Однак потім змушений був визнати, що кремль попереджав Рамапосу про можливі наслідки.

«Ніхто нікому нічого зрозуміти не давав. У цьому світі абсолютно всім ясно, що означає спроба зазіхання на главу російської держави. Тому нічого нікому тут пояснювати не потрібно», — ось пряма цитата із заяви пєскова.

У Державному департаменті США відмову путіна їхати на саміт у ПАР назвали свідченням остаточної втрати авторитету росії.

«Немає кращого прикладу, кращої ілюстрації суттєвого погіршення авторитету росії у світі, ніж те, що президент путін зараз навряд чи може перетнути власні кордони», — заявив представник Держдепу Метью Міллер.

Він зазначив, що це рішення путіна свідчить про те, що глава кремля став «міжнародним ізгоєм».

Раніше стало відомо, які великі кошти російський диктатор витрачає на власну безпеку.

77

Читайте нас у Facebook та Instagram