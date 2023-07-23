Гарантія прав вкладників та стабільність: Україна націоналізувала «Сенс Банк»

22 липня Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого «Сенс Банку», згідно з яким банк переходить у власність держави. Як повідомили у Національному банку, зазначений крок сприятиме захисту інтересів вкладників фінустанови та дозволить уникнути загроз для фінансової стабільності в Україні.

«Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уклали договір купівлі-продажу 100% акцій системно важливого АТ „СЕНС БАНК“, згідно з яким банк переходить у власність держави», — йдеться у повідомленні.

Крім того, Фонд гарантування вкладів фізосіб призначив нових керівників банку. Відповідні кандидатури за поданням Міністерства фінансів України були погоджені на посади Нацбанком.

Головою правління АТ «Сенс Банк» став колишній голова правління Універсал Банку Дмитро Кузьмін.

Зазначається, що нове керівництво розпочинає виконання своїх обов'язків з моменту припинення Фондом тимчасової адміністрації.

У вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський запевнив, що націоналізований «Сенс Банк» працюватиме у звичайному режимі, а права вкладників та стабільність банківського сектору гарантовані.

«Сьогодні завершилася процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент. Гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектора. Надалі цей банк працюватиме у звичайному режимі», — сказав Зеленський.

Зеленський подякував команді Нацбанку, Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів за «швидкі та ефективні кроки в рамках законної процедури».

«Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в межах наявної системи в росії, контролюється нашою державою», — додав президент.

Нагадаємо, 21 липня Кабінет міністрів ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції «Сенс Банку» у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 гривню. Таким чином, банк став державним під управлінням Міністерства фінансів.

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