Передостання неділя липня може виявиться дуже плідним днем, хоч і надто завантаженим, вважають астрологи.



У представників багатьох знаків Зодіаку буде досить високим творчий потенціал, тож цим фактом потрібно обов'язково скористатись. Крім того, сьогодні вам обов'язково допоможуть друзі і знайомі, пише Ukr.Media.

Овен

Сьогодні зірки радять Овнам стати дипломатичнішими, оскільки успіхи часто залежатимуть від уміння взаємодіяти з іншими людьми. Можливо, найбільший інтерес матимуть контакти зі старими знайомими. Може настати етап переоцінки подружніх відносин (особливо за наявності чи планування спільних дітей) та творчої співпраці. Одна з позитивних сторін дня — зростання життєвої енергії.

Телець

Тельцям зірки нагадують, що сьогодні для них мають особливе значення деталі ділових та особистих взаємин. Гармонія в основному часто залежатиме від гармонії у дрібницях. Сказане справедливо і для сімейних контактів, у спілкуванні з домочадцями вітається поступливість, дипломатичність. Може тимчасово повернутися назад процес облаштування будинку, укладення шлюбу або житлового договору.

Близнюки

Сьогодні зірки обіцяють Близнюкам поліпшення власного настрою і гармонізацію психологічної атмосфери навколо. Може з'явитися привід відволіктися від службових або домашніх клопотів, відпочити душею за хобі або розвагою, зайнятися зовнішністю, сходити в гості або відвідати світський захід. У ваше близьке оточення може повернутися знайома жінка, яка викликає інтерес і щиру симпатію.

Рак

Ракам зірки підказують, що для них настав час переглянути погляд на матеріальні справи — особливо в тій частині, що пов'язана з потребами дітей, оплатою розваг і відпустки, доходами від ігор або творчості. День може підкреслити важливість комфорту в домі, злагоди в сім'ї та шлюбних стосунках. Не зайве переглянути деталі подружнього бюджету і список покупок, призначених для дому.

Лев

Сьогодні зірки обіцяють Левам м'який, але відчутний приплив енергії. Насамперед, її помітять Леви, народжені в серпні. День обіцяє гармонійну атмосферу в близькому повсякденному оточенні і якийсь приємний сюрприз. Багато Левів отримають від долі шанс «зупинити мить», наприклад, на якийсь час утримати поруч об'єкт своїх романтичних симпатій або продовжити період користування пільгою.

Діва

Увагу Дів можуть привернути матеріальні справи, а також приємні стосунки, що ґрунтуються на особистій симпатії або на обопільній вигоді. Зірки радять на деякий час зменшити темп і відмовитися від наступальної зухвалої тактики, оскільки цей день запрошує до гармонії і злагоди. Слушна нагода для вибору подарунків, вбрання і стильних речей, а також для полюбовного вирішення фінансових суперечок.

Терези

Сьогодні Терези можуть спокійно дотримуватися своїх особистих звичок і смаків: у більшості випадків це буде доречно, часто матиме гарний вигляд. Новий поворот обставин може створити умови для продовження надихаючої смуги романтики, розваг або свят, що багато Терезів має використовувати у своїх інтересах, наприклад, для підтримки особистих стосунків у комфортній для себе фазі.

Скорпіон

Скорпіонам зірки підказують, що сьогодні важливими умовами успіху можуть стати дипломатичність, поступливість і готовність за потреби зіграти другу роль, а також (за супутніх обставин) знання законів або етикету. Можливо, доведеться визнати чиюсь харизму, залишитися в тіні яскравого партнера, суперника, начальника, поставити на перше місце інтереси дитини або вихованця.

Стрілець

Сьогодні Стрільцям варто знайти час для світського життя, романтичних зустрічей, культурної програми, приємних контактів, гармонізації особистих стосунків або спільної творчості. Черговий поворот подій виявиться для більшості Стрільців позитивним, подарує їм надію, моральну опору або зразок для наслідування. Можливо, на горизонті знову з'явиться далекий друг або об'єкт симпатій.

Козоріг

Козорогам зірки підказують, що сьогодні успіх залежить не тільки від цілеспрямованості та професіоналізму. Важливою умовою отримання бажаного може виявитися стильний імідж, наявність хороших манер, почуття міри, знання законів або ритуалів, уміння вести світську дипломатичну бесіду і ставити перешкоду сплескам своїх негативних емоцій. Можливо, часом це завдання буде виявлятися нелегким.

Водолій

Водоліям цей день обіцяє переважно позитивні емоції. Він дасть можливість порозумітися з приємними людьми, знайти точку красивого балансу в особистих стосунках або встановити потрібний тон у діалозі з аудиторією. З'явиться перспектива знайти юридичну підтримку або полюбовно розв'язати протиріччя. Зірки радять прийняти запрошення на культурний захід, ділову зустріч, особисте побачення.

Риби

Сьогодні зірки радять Рибам спиратися на загальноприйняті ритуали в спілкуванні, на пункти договору в діловому співробітництві та на визнані естетичні канони в будь-якому виборі. Важливою якістю буде готовність до світських діалогів із часткою гумору, особливо службових: із них цієї доби можна почерпнути чимало цінної інформації, яка за певних обставин здатна стати критичною і вирішальною.

Також сьогодні варто пам'ятати, що за Східним календарем 23 липня — день Водяного Коня або день Коня-Жартуна.

Кінь-Жартун

Кінь — це дивовижна створіння, яке виблискує своєю грацією та бажанням пригод. Він дійсно дуже любить воду, але не менше задоволення йому доставляють добрі жарти над оточуючими. Багато хто прагне мати таку ж харизматичну особистість поруч, оскільки саме ці якості роблять Коня цікавим співрозмовником. Серед усіх Коней Кінь-Жартун відзначається своєю прогнозованістю, що робить його улюбленцем усіх довкола. Легко передбачити, як він реагуватиме на різні ситуації, що додає йому популярності.

У складних життєвих ситуаціях Кінь надає перевагу діям, які спрямовані на досягнення мети, і ніколи не підкорюється обставинам.

Нагадаємо, що нещодавно астрологи назвали три знаки Зодіака, підопічні яких можуть збагатитися після 40 років.

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