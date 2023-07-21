Передостання п'ятниця липня — день, коли представникам багатьох знаків Зодіаку вдасться втілити у життя якийсь новий проект, вважають астрологи.

Також сьогодні важливо не соромитися звертатись до колег та знайомих за допомогою — так всім вам вдасться в рази швидше досягти поставленої мети, пише Ukr.Media.

Овен

У Овнів буде можливість впоратися з якимись проблемами, які давно вас турбують, отримати відповіді на важливі запитання. Щоправда, для цього знадобляться допитливість і певна хоробрість, адже вам доведеться вдатися до методів, якими раніше ніхто не користувався.

Сприятливий день для ділових поїздок, зокрема незапланованих. Ви не тільки вирішите комерційні завдання, а й зав'яжете корисні та приємні знайомства. Не виключені й службові романи; щоправда, перспективи в них сумнівні.

Телець

Дуже плідний день. Особливо добре він складається для Тельців, які займаються комерційною діяльністю або просто збираються укласти угоди: ділове чуття не підводить представників знака, і все, що вони роблять, виявляється виключно вигідним.

Також день підходить для відвідування офіційних заходів, участі у семінарах та конференціях, публічних виступів. Ви здатні привернути до себе загальну увагу, справити найсприятливіше враження на людей, яких погано знаєте. Дещо гіршими будуть стосунки з близькими: у них можуть з'явитися до вас певні претензії.

Близнюки

Чим би ви не займалися, не чекайте на негайні результати: цей день підходить для роботи над довгостроковими проєктами, досягнення якихось глобальних цілей. Багатьох Близнюків дратуватиме надто повільний розвиток подій, такі представники знаку почнуть нервувати через дрібниці, сердитись на оточуючих.

На щастя, сварок та конфліктів вдасться уникнути, а допоможе у цьому почуття гумору. З'явиться можливість зав'язати корисні знайомства, знайти нових ділових партнерів, союзників, співробітників. У особистих відносинах необхідна розбірливість; є небезпека довіритися тому, хто цього не заслуговує.

Рак

Події цього дня змусять багатьох Раків переглянути свої пріоритети та змінити погляди на життя. Виправляючи помилки, представники знаку помічають нові можливості; скористатися ними вдасться вже у другій половині дня. Варто запозичити чужий досвід, прислухатися до порад людей, які давно йдуть тим же шляхом, який ви обрали для себе.

Можна налагодити стосунки з близькими людьми, покласти край розбіжностям та суперечкам, домовитися про загальні плани на майбутнє. Сприятливий день для великих покупок, придбання нерухомості.

Лев

Неоднозначний день. Можливі труднощі, зокрема серйозні, можуть виникнути проблеми і на роботі, і вдома. Однак ви знайдете вихід зі становища, подолаєте перепони і навіть досягнете успіху у справі, на яку не покладали великих надій. Потрібна допомога союзників, як старих, так і нових. Інтуїція безпомилково нагадує, кому можна довіряти, а кому — ні; дослухайтеся до неї.

Багато часу забирають розмови, розмови ні про що. Намагайтеся скоротити їх, інакше ви не встигнете зробити все те, що запланували. У другій половині дня багато Левів отримають хороші новини щодо когось із членів сім'ї.

Діва

Нелегкий день. Єдиний спосіб досягти поставленої мети — боротися з несприятливими обставинами, відстоювати свої інтереси, ні на хвилину не послаблюючи натиску. Звичайно, це забере багато сил; але життєвої енергії у вас достатньо, тому відступати не варто.

Сприятлива фінансова картина, Дівам можна робити покупки — насамперед купувати комп'ютери та іншу оргтехніку, яка знадобиться для навчання, роботи чи комерційної діяльності. Вдало складаються короткі поїздки, у дорозі можливі романтичні знайомства.

Терези

Не шукайте простих рішень. Очевидні відповіді на питання, які ставить цей день перед вами, швидше за все виявляться невірними. Ретельно проаналізувавши і обміркувавши ситуацію, ви зрозумієте, що робити далі. Дуже гостре ділове чуття; будь-які рішення, що стосуються угод, покупок та інвестицій, є вдалими.

Сприятливий день для навчання, розширення кругозору, а також спілкування з людьми, досвід яких ви можете перейняти. У Терезів добре проходять ділові переговори, анітрохи не гірше — особисті зустрічі. Не бракує компліментів і знаків уваги.

Скорпіон

Непростий день. Щоб досягти поставлених цілей, отримати потрібні результати, доведеться докласти багато сил. Дратують дрібні непорозуміння, раз у раз виникають проблеми, через які виявляється важко впоратися навіть із поточними справами. Слідкуйте за тим, щоб через ваші негативні емоції не страждали оточуючі.

Розбіжності виникають частіше, ніж зазвичай, і з діловими партнерами, і з близькими людьми виявляється важко знайти спільну мову. Сьогодні Скорпіонам краще не звертатися ні до кого по допомогу, якщо в цьому немає потреби.

Стрілець

Буде можливість досягти значних успіхів у роботі. Ви наполегливі і честолюбні, навряд чи комусь вдасться здобути над вами гору — принаймні у чесній боротьбі. З'являються чудові ідеї щодо професійної діяльності; нові методи дозволять швидко розв'язати старі завдання.

У Стрільців можливі труднощі у спілкуванні: частіше, ніж звичайно, вам здається, що вас недооцінюють, критикують не по справі. У тому, що стосується творчості та самореалізації, краще не чекати ні від кого підтримки та розраховувати лише на себе.

Козоріг

Попри труднощі та проблеми, яких навряд чи вдасться уникнути, ви зможете багато чого досягти. Щоправда, для цього доведеться звернутися за допомогою до людини, яка вам не надто симпатична; цього разу спілкування з нею виявиться приємнішим, ніж зазвичай. Не виключені привабливі ділові пропозиції.

У Козорогів охочих змінити роботу буде така можливість. Сприятливий день для нових знайомств. Відносини, що починаються цього дня як ділові, незабаром набудуть романтичного характеру — якщо, звичайно, ви цього захочете.

Водолій

Будьте обережні. Цей день складається досить невдало, і щоб уникнути помилок, потрібно ретельно обмірковувати кожен крок. І вдома, і на роботі виявляйте дружелюбність, намагайтеся не провокувати сварок. Будь-які проблеми Водоліям слід обговорювати спокійно; якщо ви дасте волю емоціям, ймовірність серйозного конфлікту посилиться багаторазово.

Важлива акуратність і увага до деталей, особливо якщо ви маєте справу з документами, звертаєтеся до якихось державних інстанцій. Будь-які угоди, які ви укладаєте, мають бути юридично бездоганними.

Риби

День у Риб складається непросто, але переживати і хвилюватися вам нема про що: буде можливість не тільки подолати перепони і досягти поставлених цілей, а й досягти чогось більшого. Для цього знадобляться фантазія, винахідливість та творчий підхід до справ; на щастя, із цим у вас не буде проблем.

Ваша чарівність справляє сильне враження на оточуючих, ви подобаєтеся практично всім, з ким маєте справу. Буде можливість зав'язати нові знайомства, які започаткують серйозні і важливі для вас романтичні стосунки. Намагайтеся не втрачати голови — здоровий глузд не буде зайвим.

Також представникам всіх сузір'їв Зодіаку варто пам'ятати, що за Східним календарем 21 липня — день Музичного Дракона або Дракона-Бандуриста.

Солодкоголосий Дракон — це наполегливе і мужнє створіння, яке завжди прямуюче до своєї мети. Завдяки належному вихованню і неегоїстичному підходу він може приносити користь оточуючим, а в інших випадках — завдавати деструктивного впливу всім, включаючи самого себе.

Цей його характер надихає на постійне випробування нового. Часто Дракони-Бандуристи стають мореплавцями, дослідниками, мандрівниками або, звичайно, артистами чи музикантами.



«Сьогодні спробуйте організувати пошукову експедицію. Подумайте, що б ви хотіли знайти, сплануйте свої пошуки — шанси знайти щось цінне значно збільшаться. Не впадайте у дрібні протистояння, на які вас провокують. Будьте вище таких мізерних конфліктів, щоб сконцентруватися на досягненні грандіозних цілей, до яких ви прагнете. Ваша енергія буде корисною для реалізації великих звершень», — радять знавці Східної астрології.

А ще не слід забувати, що через зміну положення зірок в небі вже восени зміниться ситуація з грошима та добробутом для багатьох знаків зодіаку.



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