Тримаймося разом проти російського зла: в МВС показали відео Одеси після обстрілу

Правоохоронці показали відео Одеси після обстрілу в ніч на неділю, 23 липня, коли одна людина загинула, а 22 отримали поранення.

Відео розмістив в Telegram. міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані», — нагадав він.

За словами глави МВС, серед поранених — четверо дітей: 11 і 12 років та двоє 17-річних підлітків.

«Вся Україна нині з Одесою. Тримаємося єдиним фронтом проти російського зла», — закликав українців Клименко.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре за тиждень обстріляли Одесу в ніч на неділю, 23 липня. Метою атаки, за словами речника ОК «Південь» Наталії Гуменюк, знову було ураження портової інфраструктури. Ворог випустив близько 20 ракет, не погребував і балістикою.

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