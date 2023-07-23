Виберіть три розміри: як знайти ідеальні джинси, що сидять по фігурі

Правильно підібраний одяг — це секрет стильного вигляду, а ще завдяки одягу можна «сховати» зайві кілограми. Жодна річ не є настільки важливою в цьому плані, як джинси. Звертайтеся до роздрібних магазинів, а не до інтернет-магазинів. Купуючи джинси, ходіть особисто в магазин, особливо якщо ви пробуєте новий бренд або інший стиль чи крій. Єдиний виняток — якщо ви повторно купуєте пару, яка, як ви вже знаєте, відмінно сидить на вас, пише masterclass.com.

Виберіть три розміри. Коли ви приміряєте джинсовий одяг, принесіть у примірювальну кімнату три розміри джинсів: розмір, який, на вашу думку, вам підходить, один на розмір більше і один на розмір менше. Якщо «ваш» розмір підходить, все одно приміряйте всі три, щоб переконатися. Можливо, вам доведеться приміряти більше трьох розмірів, щоб знайти свій ідеальний варіант, особливо якщо ви пробуєте кілька фасонів, стилів або брендів джинсів.

Тенденції змінюються, і розміри теж. Купуючи недорогі джинси, ви зможете спробувати різні фасони. Також вам буде зручніше купувати нові джинси, якщо у вас зміниться фігура. Пам'ятайте — дуже важливо, щоб ваші джинси сиділи на вас зручно.

Спробуйте завужені джинси. Гра з пропорціями — це весело, особливо коли мова йде про джинси, але завужені, як правило, виглядають більш привабливо, ніж джинси кльош або джинси з прямими штанинами. Якщо ви шукаєте базові повсякденні джинси, які підкреслять вашу фігуру, спробуйте завужені штанини з невеликою розтяжкою. Вузькі джинси бувають усіх розмірів, і вони підходять для всіх типів фігури: «пісочний годинник», «прямокутник», «перевернутий трикутник», «яблуко» і «груша».

Зверніть увагу на довжину. Укорочені штани можуть бути дуже стильними, але вони також можуть створювати ілюзію непропорційно коротких ніг.

Нагадаємо, як правильно обрати купальник. Бікіні — ідеально для жінки з фігурою «груша».

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