«Довга спідниця може візуально вас зменшити на кілька розмірів», — модельєр Наталія Синицька

Для багатьох жінок актуальна проблема, як приховати за допомогою одягу зайві кілограми. Однак парадокс полягає в тому, що іноді досягаємо прямо протилежного ефекту.

Саме тому важливо прислухатися до порад професіоналів.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» відома київська модельєрка й ательєрка Наталія Синицька розповіла, які речі візуально роблять стрункішими, а які — навпаки.

«І великий, і дрібний горох пасує всім, але модель одягу має бути лаконічною»

- За моїми спостереженнями, фігуру робить стрункішою одяг, що м'яко спадає, — каже Наталія Синицька. — Власницям розміру plussize краще забути про жорсткі тканини, щоб не виглядати, як гора. Віддайте перевагу пластичному крепу, каді, крепдешину, кашеміру. Усі ці тканини благородно падають та не створюють непотрібних об'ємів. Важливо, щоб речі не були в обтяжку. Ніякого облягання — має бути враження, що одяг трохи вільний, ніби ви схудли. Багато хто, одягаючи обтислі речі, сподівається мати витонченіший вигляд, але результат виходить зворотний — здається, що жінка занадто погладшала і на ній все тріщить по швах. Зайвий об'єм, навпаки, створює ефект мішкуватості. Нехуденьким жінкам рекомендую одяг класичного крою з чітким плечовим поясом. До слова, також підійдуть речі в спортивному стилі — з дов'язами, блискавками…

Важливо, щоб речі не були в обтяжку. Має бути враження, що одяг злегка вільний

— Існує думка, що чорний колір робить стрункішою. Чи так це?

- Не завжди. Якщо річ замала і обтягує, кожна складка на фігурі буде очевидною. Після п'ятдесяти з чорним взагалі потрібно бути обережними. Часто він робить обличчя віковим і втомленим. Важливу роль відіграють макіяж та аксесуари. Чудова альтернатива чорному — сірий і темно-синій кольори. Дуже люблю сірий, дизайнери зі світовим ім'ям часто його використовують, створюючи шедеври. Цей колір чудово поєднується майже з усіма тонами (від білого до коричневого) і м'якше контурує фігуру, ніж чорний. Темно-синій пасує більше для одягу в діловому стилі, наприклад, для класичних костюмів, які носять із білими сорочками та яскравими блузками. Темно-синій робить стрункішою фігуру, але без яскравого доповнення або аксесуарів має дуже нудний і надто суворий вигляд.

— Чи згодні ви з тим, що білий колір повнить?

— Це дійсно так. Білий колір повнить, але при цьому робить весь образ дуже свіжим і молодим, тому я б не рекомендувала від нього відмовлятися. До речі, благородні свіжі пастельні тони в одязі пасують усім і надають легкості фігурі.

Шляхетні пастельні кольори роблять образ більш легким

— Які горох і клітинка більше повнять: дрібні чи великі?

- І великий, і дрібний горох пасує всім, але модель одягу має бути лаконічною. Клітинка загалом не повнить -- ні велика, ні дрібна. Велика має більш ошатний вигляд.

— Як впливає на візуальне сприйняття довжина?

- Спідниця до коліна — не найкращий вибір для повних жінок. Вона може створити ефект квадрата. Елегантна довжина — міді та максі. Довга спідниця може візуально вас зменшити на пару розмірів. До речі, штани до підлоги ще більше пасують великим жінкам, ніж спідниці. У штанах фігура має не такий монументальний вигляд.

— Які моделі одягу, на вашу думку, повним жінкам протипоказані?

- Речі в обтяжку, із занадто глибоким декольте роблять фігуру «важкою». На повних жінках безглуздий вигляд мають дрібні воланчики і оборочки. При цьому дуже пасують тканини зі збільшеним принтом — наприклад, з великими квітами. Також це можуть бути абстракції або геометричні фігури. Прекрасний вибір — монохромний образ. Тканини з ефектом півтонів дуже стильно і дорого виглядають саме на повних жінках.

Великий принт допоможе приховати недоліки фігури

— Від чого ще, крім дрібних оборочок і воланчиків, на вашу думку, варто відмовитися повним жінкам?

— Не радила б захоплюватися блискучими тканинами з люрексом. А одяг бляклих тонів у квіточку здатен зробити з квітучої жінки літню.

— Чи варто повним жінкам відмовлятися від пояса?

- Пояс — одна з моїх улюблених деталей. Довгий, що зав'язується, він відмінно розбиває передню частину спідниці на половинки і відволікає увагу від живота, що виступає.

А якщо фігура з явно вираженою талією, то красивий пояс зробить акцент саме в потрібному місці.

— Чи доречні в образі повної жінки кишені?

- Одяг з великими кишенями, на мій погляд, пасує тільки жінкам спортивного стилю. Якщо кишені розташовуються в бічних швах сукні, це зручно, але в цьому разі сукня має бути дуже вільною, інакше вони відкриватимуться і створюватимуть враження тісного одягу.

— Який декор одягу не рекомендуєте повним жінкам і чому? А який, навпаки, буде доречним?

- У цьому випадку не раджу захоплюватися мереживами в стилі білизни. Віддайте перевагу більш щільним, але не жорстким і монументальним. Загалом до декору потрібно ставитися дуже обережно, особливо до золотавих ґудзиків. Недоречним низькоякісним декором можна знецінити будь-яку модель одягу.

«Моделі „оверсайз“ роблять стрункішими лише до п'ятдесятого розміру»

— Чи правда, що шорти власниці зайвих кілограмів краще не носити?

- Не думаю, що вони можуть прикрасити. На пляжі, біля моря шорти цілком прийнятні, але в цьому разі йдеться скоріше про комфорт, а не про естетику.

— Вічна дискусія: візуально приховують чи додають зайвої ваги сукні «оверсайз»?

- Моделі «оверсайз» роблять стрункішими до п'ятдесятого розміру. Якщо розмір більший, спущені плечі створюють зворотний ефект, верхня частина тіла стає надмірно масивною. А взагалі не можна виділити фасони, які повнять або роблять стрункішими. Все індивідуально. Якщо в жінки вузька талія та широкі стегна, талію добре виділити, спідниця чи сукня не повинні облягати. Якщо основна повнота в зоні живота, то краще віддати перевагу об'ємному верху і неширокій завуженій донизу спідниці. Гарний вигляд мають однотонні костюми з яскравою акцентною блузкою, яка привертає увагу до обличчя.

— Які лайфхаки варто взяти на замітку?

- Повним жінкам рекомендую шукати професійну кравчиню — гарним кроєм можна багато чого підкреслити і підкоригувати. Як шукати? Вивчіть фотографії робіт майстра, відгуки клієнтів, особливу увагу звертайте на якість піджаків і пальт. І другий момент — обирайте якісні і, головне, натуральні тканини. Одяг з них прослужить довго, даруючи гарний настрій і впевненість у собі. І ще я б порадила пишним красуням частіше носити яскраві речі. Ви почуєте на свою адресу море компліментів — гарантую. При цьому пам'ятайте: важливо, щоб яскравий верхній одяг не був приталеним, віддайте перевагу прямому крою.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як вибрати сукню для свого типу фігури: стиль ретро має приголомшливий вигляд на високих жінках.

Фото з альбому Наталії Синицької

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