Після цієї «процедури» джинси завжди виглядатимуть, як нові: простий лайфхак
Модельєрка Наталія Синицька рекомендує полоскати одяг з натуральних тканин у розчині з додаванням оцту чи солі. Це дозволить зберегти його яскравість.
Виявляється, що за допомогою солі можна зробити й так, щоб джинси довго виглядали як новий предмет гардеробу, пише pixelinform.com. Але є одна умова — «сольову процедуру» потрібно зробити ще до першого прання.
Суть лайхфаку полягає у замочуванні одежини в солоній воді на 12 годин. Після цього джинси можна випрати.
Якщо ж річ випрати без обробки і лише після цього замочити її у сольвому розчині, то результату не буде.
Також при пранні джинсів у машинці рекомендується вивертати штані та застібати їх. Це також дозволить довше зберігати кольор.
Фото Pixabay252
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram