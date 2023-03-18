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Після цієї «процедури» джинси завжди виглядатимуть, як нові: простий лайфхак

17:11 18 березня 2023
Джинси

Модельєрка Наталія Синицька рекомендує полоскати одяг з натуральних тканин у розчині з додаванням оцту чи солі. Це дозволить зберегти його яскравість.

Виявляється, що за допомогою солі можна зробити й так, щоб джинси довго виглядали як новий предмет гардеробу, пише pixelinform.com. Але є одна умова — «сольову процедуру» потрібно зробити ще до першого прання.

Суть лайхфаку полягає у замочуванні одежини в солоній воді на 12 годин. Після цього джинси можна випрати.

Якщо ж річ випрати без обробки і лише після цього замочити її у сольвому розчині, то результату не буде.

Також при пранні джинсів у машинці рекомендується вивертати штані та застібати їх. Це також дозволить довше зберігати кольор.

Фото Pixabay

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