У Зеленського порівняли росію з ІДІЛ
російська федерація вдається до оновленої терористичної тактики: навмисних ударів по історичних центрах південних міст, демонстративного знищення Одеської області, руйнування портової інфраструктури й іншого.
Таке зауваження зробив у соціальній мережі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Як відзначив Подоляк, країна-терорист своїми діями бажає:
- остаточно знищити «зернову угоду»;
- закрити для України будь-який вихід у Чорне море;
- перехопити глобальний інформаційний потік, аби світ менше говорив про внутрішні проблеми країни-терориста;
- залякати тероризмом й змусити обговорювати «поступки»;
- реалізувати свою ненависть до України.
Що світ має робити в такій ситуації, порадив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Він запропонував:
- надати Україні далекобійні ракети, які знищать ворожі можливості по нанесенню цих ударів;
- поставити більше сучасних систем ППО для захисту неба та українських міст;
- посилити економічні санкції проти росії й унеможливити роботу російського ВПК;
- ізолювати росію на міжнародному рівні, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня;
- підтримати демілітаризацію тимчасово окупованого Криму.
Як відомо, після виходу зі «зернової угоди» росія посилила удари по півдню України. Цієї ночі ворог завдав черговий удар по Одесі й області крилатими ракетами типу «Онікс», Х-22 й «Калібр». Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.
Також під час атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор.54