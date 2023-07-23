У Зеленського порівняли росію з ІДІЛ

російська федерація вдається до оновленої терористичної тактики: навмисних ударів по історичних центрах південних міст, демонстративного знищення Одеської області, руйнування портової інфраструктури й іншого.

Таке зауваження зробив у соціальній мережі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відзначив Подоляк, країна-терорист своїми діями бажає:

остаточно знищити «зернову угоду»;

закрити для України будь-який вихід у Чорне море;

перехопити глобальний інформаційний потік, аби світ менше говорив про внутрішні проблеми країни-терориста;

залякати тероризмом й змусити обговорювати «поступки»;

реалізувати свою ненависть до України.

Що світ має робити в такій ситуації, порадив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



Він запропонував:

надати Україні далекобійні ракети, які знищать ворожі можливості по нанесенню цих ударів;

поставити більше сучасних систем ППО для захисту неба та українських міст;

посилити економічні санкції проти росії й унеможливити роботу російського ВПК;

ізолювати росію на міжнародному рівні, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня;

підтримати демілітаризацію тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, після виходу зі «зернової угоди» росія посилила удари по півдню України. Цієї ночі ворог завдав черговий удар по Одесі й області крилатими ракетами типу «Онікс», Х-22 й «Калібр». Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Також під час атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор.

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