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Україна

У Зеленського порівняли росію з ІДІЛ

14:43 23 липня 2023
Руйнування собору в Одесі

російська федерація вдається до оновленої терористичної тактики: навмисних ударів по історичних центрах південних міст, демонстративного знищення Одеської області, руйнування портової інфраструктури й іншого.

Таке зауваження зробив у соціальній мережі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Як відзначив Подоляк, країна-терорист своїми діями бажає:

  • остаточно знищити «зернову угоду»;
  • закрити для України будь-який вихід у Чорне море;
  • перехопити глобальний інформаційний потік, аби світ менше говорив про внутрішні проблеми країни-терориста;
  • залякати тероризмом й змусити обговорювати «поступки»;
  • реалізувати свою ненависть до України.

Що світ має робити в такій ситуації, порадив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він запропонував:

  • надати Україні далекобійні ракети, які знищать ворожі можливості по нанесенню цих ударів;
  • поставити більше сучасних систем ППО для захисту неба та українських міст;
  • посилити економічні санкції проти росії й унеможливити роботу російського ВПК;
  • ізолювати росію на міжнародному рівні, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня;
  • підтримати демілітаризацію тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, після виходу зі «зернової угоди» росія посилила удари по півдню України. Цієї ночі ворог завдав черговий удар по Одесі й області крилатими ракетами типу «Онікс», Х-22 й «Калібр». Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Також під час атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор.

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