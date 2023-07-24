Пекло в Греції: масштабні лісові пожежі змусили евакуювати з острова Родос тисячі туристів

Аномальна спека в Греції стала причиною масштабних лісових пожеж на острові Родос, а також в інших районах країни. Температура повітря 23 липня досягла 45 градусів. І погода на краще змінюватися не збирається. На Родосі відбувається масова евакуація. Станом на вечір 23 липня острів довелося покинути близько 20 тисячам осіб. Половина з них — іноземні туристи.

Як розповідають очевидці, рятувальники забирали їх просто з пляжів. Деякі не встигали навіть забрати свої речі. Їх відвозили на катерах берегової охорони і приватних човнах у тому, що на них було — купальниках і плавках.

До острова вже направлені грецькі військові кораблі. Греція визнає, що не справляється власними силами. На допомогу місцевим рятувальникам першими прибули їхні колеги зі Словаччини.

Як повідомляється, евакуація туристів з Родосу і жителів острова вже стала найбільшою рятувальною операцією в історії сучасної Греції.

Особливо багато туристів на Родосі було з Великої Британії. Люди скаржаться на те, що спочатку адміністрації готелів, а також представники туристичних компаній, запевняли їх, що жодної загрози немає. І вони залишалися в готелях, хоча могли спокійно покинути острів. А коли пожежі наблизилися так, що на їжі та напоях, які подавали в барах і ресторанах, осідав попіл, людей просто відправили в божевільну спеку прямо на пляжі, де не було ніякого укриття.

«Ми побачили, що пляжний бар, у якому ми були напередодні, згорів. Усе було в густому диму. Нам довелося кинути в готелі дві сумки з речами», — розповів журналістам британець Саймон Вітлі.

Під загрозою перебувають не тільки готелі, а й історичні пам'ятки. За словами одного з провідних метеорологів Греції, на країну чекає найстрашніша липнева спека за останні 50 років. Пожежі знищують ліси і будинки в районах на захід від Афін, в Лаконії на півдні Пелопоннесу.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в світі лютує антициклон «Цербер»: на Канарах евакуйовано тисячі людей, а в США очікують температуру повітря вище 54 градусів.

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