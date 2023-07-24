Ракам доведеться вирішувати чужі проблеми, а Близнюки можуть стати жертвами обману: гороскоп на «важкий» понеділок, 24 липня 2023 року

Розпочався завершувальний тиждень липня, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку. Понеділок, 24 липня, називають днем, коли потрібно доводити до ладу справи, що були розпочаті раніше. Вдалим виявиться, ремонт, якщо його розпочати саме сьогодні. В цілому, зірки рекомендують займатися проєктами, спрямованними на створення, а не на руйнацію. Так що, обираючи між знесенням старих стін та їхнім фарбуванням, варто віддати перевагу другому.

Овен

Буде можливість зробити багато корисного і для себе, і для оточуючих, неважко буде знайти людей, які охоче прийдуть на допомогу, без нагадування та вмовляння виконають ваші прохання. Можливі знайомства, завдяки яким перед вами відкриються нові перспективи, зокрема професійні. Не соромтеся користуватися своєю чарівністю: зараз вона буде дуже доречною, інформує Ukr.Media.

День підходить Овнам для вирішення фінансових питань. Не виключені несподівані грошові надходження (щоправда, вони навряд чи будуть значними). Можна робити великі покупки, купувати твори мистецтва, предмети розкоші.

Телець

Зберігайте спокій, навіть якщо буде нелегко. Від людей, спілкування з якими вибиває з колії та позбавляє душевної рівноваги, краще триматися подалі. Не виключені сварки з подругами і просто знайомими жінками, з якими ви раніше непогано ладнали.

Багато помилок Тельцям вдасться уникнути, якщо ви будете обережні і уважні до дрібниць. Значна частина дня буде присвячена справам звичним і досить нудним, але навіть до них варто ставитись серйозно. Можливі несподівані візити, а також звістки від людей, про які ви не хотіли б згадувати.

Близнюки

Перша половина дня буде складною, особливо для тих, хто запланував на цей час якісь серйозні справи, які потребують активної участі інших людей. Представникам знака виявляється важко порозумітися з оточуючими, можуть виникати суперечки через дрібниці, частіше звичайного порушуються угоди та домовленості.

Будь-яку інформацію, що надходить у цей день, Близнюкам потрібно ретельно перевіряти: не виключено, що вас спеціально вводять в оману. Вечір проходить відносно спокійно — вам вдається впоратися зі своїми емоціями та заспокоїти оточуючих.

Рак

Втомливий і досить безглуздий день. Вам доводиться чимало сил і часу витратити на вирішення чужих проблем, а потім з'ясовується, що старалися ви загалом даремно. Багато Раків змушені мирити тих, хто свариться, залагоджувати сімейні розбіжності, і це дається представникам знаку нелегко: до кінця дня вони почуватимуться спустошеними.

Бажано знайти час для справ, які вам приємні та цікаві. Деяких Раків може захопити навчання, інші просто займуться чимось новим, і це підніме їм настрій. Невеликі поїздки також будуть доречними.

Лев

Сприятливий день для спілкування, будь-які зустрічі проходять добре та піднімають настрій. Ви поводитеся природно і невимушено, це подобається оточуючим, до вас можуть перейнятися симпатією навіть ті, кого ви раніше тільки дратували. Леви можуть розпочати якісь незвичайні романтичні стосунки.

Вони будуть досить складними та напруженими, але багато чого вас навчать. Ви добре справляєтеся з вирішенням практичних завдань, ділова хватка вас не підводить. Можна прикрашати та облаштовувати своє житло, купувати меблі та побутову техніку.

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Діва

Непростий день. Для досягнення будь-яких цілей доводиться докласти більше зусиль, ніж зазвичай. Але ви зможете багато чого досягти, якщо будете наполегливими. Можна робити покупки та вирішувати фінансові питання. Що стосується фінансів та майна, інтуїція вас не підведе.

Відносини з близькими у Дів можуть складатися більш напружено, ніж зазвичай, можливі сварки, серйозні розбіжності. Що б не відбувалося, зберігайте холоднокровність — зайві емоції зараз ні до чого. Увечері з'явиться можливість проявити ініціативу та змінити ситуацію на краще.

Терези

Цікавий та приємний день. З'являються гарні ідеї, буде можливість внести у своє життя щось нове, зайнятися справою, яка вас серйозно захопить. Можливі незвичайні знайомства, не виключені і романтичні захоплення, нові стосунки швидко набудуть серйозного характеру. Ви чудово ладнаєте з людьми, з ким завгодно можете порозумітися.

Є шанс не лише провести час за приємною бесідою, а й домовитись про взаємовигідну співпрацю. Імовірні поїздки, не виключено, що доведеться збиратися в дорогу у великому поспіху. На деяких Терезів чекають грошові надходження та інші приємні фінансові сюрпризи.

Скорпіон

Вдалий день, що дозволяє багато чого досягти. Ви відчуєте приплив сил та енергії, зрозумієте, що готові взятися за справді важливі справи. Навряд чи хтось захоче протистояти Скорпіонам; важко уявити перешкоду, яку ви не змогли б подолати. Можливі знайомства, які виявляться корисними, також буде можливість відновити якісь давні стосунки.

Імовірні подарунки і приємні сюрпризи, не бракуватиме знаків уваги з боку представників протилежної статі. Не виключені невдалі покупки і невеликі фінансові втрати, але серйозної загрози для бюджету немає.

Стрілець

Навряд чи цей день ознаменується якимись значними подіями, але пройде він, загалом, приємно. Буде можливість навчитися чогось нового і розширити кругозір; отримана інформація допоможе вам у найближчому майбутньому ухвалити правильні рішення. Деякі Стрільці виявлять у себе таланти, про які раніше не здогадувалися.

День підходить для обговорення якихось складних фінансових питань. Багато представників знака зрозуміють, як правильно розпорядитися сімейними грошима. Друга половина дня підходить для невеликих покупок.

Козоріг

Сприятливий день для обговорення і розв'язання важливих питань. Ви налаштовані серйозно, нічого не випускаєте з уваги, готові використовувати будь-яку можливість для досягнення поставлених цілей. Буде шанс виправити якісь старі помилки, відновити стосунки, які були розірвані помилково.

День підходить Козорогам для спілкування з членами сім'ї. Можна разом займатися домашніми справами, облаштовувати житло, купувати речі, які зроблять його більш затишним і комфортним. Можливі подарунки. Вечір — чудовий час для приймання гостей.

Водолій

День хороших новин та приємних звісток. Намагайтеся завжди бути на зв'язку — можуть нагадати про себе старі знайомі, з якими ви будете дуже раді поговорити. Можливі несподівані візити родичів, спілкування із членами родини буде приємним. Добре приймати гостей, вдома можна обговорювати важливі ділові питання.

Водоліям дуже корисне спілкування з жінками: вони будуть вірними помічницями, надійними союзницями, у скрутну хвилину знайдуть слова підтримки, не проґавлять можливості вас порадувати. Відповідний день для невеликих поїздок; у дорогу краще вирушати не на самоті, а в приємній компанії.

Риби

Зберігайте холоднокровність. Цей день надзвичайно щедрий на дрібні непорозуміння, неприємні ситуації, дратівливі моменти. При цьому серйозних приводів для переживань немає, справи йдуть не так вже й погано, але, переживаючи через дрібниці, ви ризикуєте випустити з уваги якісь важливі речі.

Рибам не бажано обговорювати важливі питання, особливо коли вони стосуються грошей чи майна. Важко буде врахувати інтереси всіх, справа може закінчитися конфліктом. У другій половині дня ймовірні романтичні сюрпризи, спілкування з коханою людиною піднімає настрій.

Раніше астрологи називали знаки зодіаку, яким має обов`язково пощастити у другій половині липня.

Фото Pixabay

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