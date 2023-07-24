Балканська спека йде в Україну: місцями очікується до +38

«Аномальна» спека, яка встановилася останнім часом у Європі та в деяких місцях призвела до масштабних лісових пожеж, може прийти до України. Так вважає кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич.

«Починаючи з вівторка, до нас надійде нестійка та спекотна повітряна маса балканського походження. Атмосферний тиск виявиться нижчим за норму. Значний вміст вологи і високі параметри нестійкості стануть причиною періодичного випадання опадів у супроводі гроз, місцями граду і сильних шквалів. На півдні, сході та в центрі України суттєво підвищиться температура. Більш комфортні показники температурного фону збережуться у західних областях. У вихідні погода стабілізується, а опади припиняться на більшій частині країни», — прогнозує він.

Так, у понеділок, 24 липня, на території більшості областей переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер очікується на західній чверті, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +12…+17 °С, удень +22…+27 °С, у південних та південно-західних областях +28…+32 °С.

У вівторок, 25 липня, у західних областях очікується нестійка погода: пройдуть грозові дощі, удень місцями сильні зливи, град та шквали, 17 — 22 м/с. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, удень у центральних та південних областях місцями пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі буде в межах +16…+21 °С, удень +28…+33 °С, у південній частині місцями +34…+36 °С.

У середу, 26 липня, грозові дощі збережуться у західних областях, вдень також нестійка погода накриє північні та центральні регіони України. Місцями на Правобережжі спостерігатимуться шквали, сильні зливи та град. У східних та південних областях сухо та спекотно. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с, у центральних та південних областях удень окремі пориви, 15 — 20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в діапазоні +17…+22 °С, удень +30…+35 °С, у центральних та південних областях місцями +36…+38 °С. У західній частині помітно прохолодніше — вдень +18…+23 °С.

У четвер, 27 липня, вночі у центральних, північних та західних областях пройдуть грозові дощі, місцями сильні опади. Вдень по всій території країни, крім східних областей та Криму очікуються зливи, грози, град та шквали, 18 — 23 м/с. Вітер південний із переходом на західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі очікується +12…+17°С, удень +18…+23°С. У центральних, південних та східних областях вночі +19…+24 °С, удень +31…+36 °С.

У п'ятницю, 28 липня, суха та малохмарна погода очікується у західних областях; на решті території країни пройдуть дощі з грозами. Подекуди опади будуть сильними. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі +12…+17°С, днем +21…+26°С.

У суботу, 29 липня, під впливом поля підвищеного тиску у більшості областей України опадів не передбачається. Вітер переважатиме північно-західного напряму, 5 — 10 м/с. Температура повітря в нічний час буде в межах +12…+17°С, удень +23…+28°С, на півдні до +32°С.

У неділю, 30 липня, утримається погода без істотних опадів. Вітер західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі +14…+19°С, удень +26…+31°С, у південних областях до +33°С.

Як писали «ФАКТИ», раніше Кібальчич розповів, якою в Україні буде погода у липні 2023 року.

131

Читайте нас у Facebook та Instagram