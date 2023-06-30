То в жар, то в холод: синоптик розповів, яким буде в Україні липень-2023

Синоптик Ігор Кібальчич, який раніше дав прогноз погоди на перші дні липня, розповів, яким буде другий місяць літа, який розпочнеться з надходження теплого повітря з півдня, з районів країн Балканського півострова, Середземного моря та півострова Мала Азія.

За його прогнозами, температурне тло в першій декаді місяця очікується вище за середні багаторічні значення. У більшості областей України денна максимальна температура сягатиме +27…+33 °С, за винятком західних та північних регіонів — там очікуються комфортні +23…+28 °С. Кількість опадів очікується недостатньою у південних та східних областях, а на заході країни спостерігатиметься їхній надлишок, особливо у Карпатському регіоні.

У другій декаді липня температура повітря збережеться вищою за норму з максимальними значеннями традиційно у південній половині країни. Дощі розподілятимуться нерівномірно по території, місцями у супроводі гроз, граду та шквалистого вітру. На тлі тривалого періоду високих температур є ризик розвитку ґрунтової посухи у південних, центральних та місцями у східних областях. Високим очікується і рівень пожежної небезпеки у регіонах.

Третя декада липня може стати більш прохолодною та вологою. Проте, у південній половині країни ситуація із зволоженням залишиться на досить складному рівні.

«Середня температура в липні 2023 року виявиться у межах +20…+25 °С, що на 1 — 2 °C вище за норму. Сумарна кількість опадів за місяць складе 42 — 95 мм, у західних областях та в Карпатах місцями 100 — 170 мм, що у межах норми, місцями вище за норму на 10 — 25%», — стверджує синоптик.

А його колега Наталія Діденко розповіла, якою буде погода найближчими днями.

Так, у п'ятницю, 30 червня, на півночі, сході та північному сході України, а також у західних областях пройдуть дощі. У центральній частині та на півдні ймовірність невеликих опадів з'явиться хіба що ввечері.

Температура повітря в більшості областей очікується у межах +20+26 градусів, на Харківщині, Сумщині, Полтавщині місцями +18+22 градуси, у південній частині та на Закарпатті +25+29 градусів.

У Києві — до +24 градусів, вдень опади не очікуються, ввечорі можливий дощ.

«З початком липня в Україну повертається висока температура повітря, відновиться спека, позначки термометрів підтягнуться до +25+31 градуса, лише в західних областях ще затримається погода, яка прохолодніша на кілька градусів», — додала синопткиня.

Для того, щоб не перегріватись у спеку, потрібно пити достатню кількість рідини, а також ввести до раціону низку продуктів, які допомагають знизити температуру тіла.

Фото Pixabay

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