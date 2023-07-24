Несподівано: влада Амстердама закриває місто для мільйонів туристів

Поки Південна Європа потерпає від аномальної спеки, пов'язаними з нею пожежами та евакуює туристів, влада Амстердама ухвалила несподіване рішення. Відтепер круїзним лайнерам заборонено заходити в центральний порт міста. Він досі обслуговував щонайменше 100 туристичних лайнерів на рік. Центральний круїзний термінал розташований у центрі міста поруч із головним залізничним вокзалом. Усе це робило Амстердам зручним для іноземних туристів.

Однак 2021 року було проведено дослідження, яке показало, що один круїзний лайнер на добу виробляє об'єми оксидів азоту, що дорівнюють вихлопам 30 тисяч вантажівок. У межах боротьби із забрудненням довкілля міська рада ухвалила рішення закрити круїзний термінал, оскільки більшість суден не відповідають екологічним нормам Амстердама.

Жителі міста обурені. Сотні людей залишаться без роботи. Малий і середній бізнес зазнає серйозних збитків, вважають городяни.

У мерії впевнені, що це не так. Влада прагне забезпечити різке скорочення туристів на вулицях Амстердама. Нещодавно представниця ліволіберальної партії D66 Ілана Рудеркерк порівняла пасажирів круїзних лайнерів із нашестям сарани. Мер міста Фемке Халсема заявила, що Амстердам нічого не виграє від такого туризму.

За її словами, пасажири лайнерів сходять на берег лише на кілька годин і за цей час встигають тільки поїсти в мережевих закладах. Музеї, ресторани, кафе, які належать городянам, вони не відвідують. Казна не отримує від цього ні гроша.

Тож заборона на вхід у місто круїзних лайнерів є логічним продовженням політики зі скорочення кількості туристів. У лютому муніципалітет заборонив вживання марихуани в найпопулярнішому в туристів кварталі Червоних тепер ліхтарів. Заборона набула чинності в середині травня. А заклади секс-індустрії закриваються тепер о третій годині ранку.

Крім того, влада Амстердама запустила агресивну онлайн-кампанію, яка закликає молодих людей відмовитися від проведення в місті парубоцьких вечірок. Такі вечірки в Амстердамі дуже популярні серед британців і бельгійців.

Влада визнає, що імідж міста цілодобових вечірок і розваг приваблює до Амстердама приблизно 20 млн туристів щороку. Однак населення міста становить лише 2,4 млн осіб, включно з передмістями. У результаті місцеві жителі відчувають уже багато років величезне навантаження в різних сферах повсякденного життя.

Звичайно, повністю втрачати іноземних туристів ніхто не хоче. У влади затверджено план відкриття нових нічних клубів, але з творчою спрямованістю. В них проводитимуться виступи музикантів-початківців і нічні вернісажі молодих художників. Під цей проект Амстердам віддає занедбані тунелі, гаражі та інші майданчики муніципального значення, які давно вже не використовуються.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Єгипті вирішили муміфікувати і виставити в музеї Інституту морських наук і заповідників Червоного моря акулу, яка з'їла російського туриста.

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