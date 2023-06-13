В Єгипті вирішили муміфікувати та виставити в музеї акулу, яка з’їла російського туриста

У Єгипті вирішили муміфікувати акулу, яка вбила людину на курорті в Хургаді під час купання у морі. Про це повідомило єгипетське видання MZMZ.

Жахливий інцидент стався 8 червня в Хургаді на одному з муніципальних пляжів. Після загибелі людини, влада тимчасово закрила не тільки пляж, але и весь район для купання.

У понеділок, 12 червня, фахівці Інституту морських наук і заповідників Червоного моря вже почали процес бальзамування акули. Згодом її планують встановити в музеї інституту.

Зазначається, що акулу забрали у рибалок, які спіймали її та вбили після того, як вона напала на росіянина.

Після цього тварину транспортували до Інституту морських наук у Хургаді для аналізу та розтину, щоб вилучити частини людського тіла зсередини.

За інформацією ЗМІ, рибалкам також вдалося дістати іншу половину тіла чоловіка з моря.

Місцева влада з метою запобігти подальшим нападам акул на людей буде примушувати готелі встановлювати сітки на пляжах, а також на певних відстанях від берега.

У генконсульстві росії у Хургаді повідомили, що загинув росіянин Попов В. Ю. 1999 року народження.

За даними місцевих ЗМІ, Попов не був туристом. У Єгипті проживав постійно вже досить довго разом з батьком та своєю дівчиною, яка купалася разом з Володимиром у той час, коли його атакувала тигрова акула. Дівчина врятувалася.

За тим, що відбувається з пляжу, спостерігали десятки очевидців, у тому числі й батько Володимира. Він безпорадно стояв на березі і дивився, як його сина акула тягне під воду.

Хлопець кричав: «Тату, рятуй мене!» За словами батька, атака тривала близько 20 секунд. За цей час нічого не можна було зробити.

Люди з сусіднього готелю, які кинулися на допомогу хлопцю, теж не змогли вчасно дістатись до нього.

Акулу, яка напала на росіянина, виловили. Підозрюють, що саме вона нападала на людей на узбережжі Червоного моря останніми роками.

Відомо також про напади акул на туристів з України. Зокрема, у Шарм-ель-Шейху мати з сином занурювалися під воду на території заповідника «Рас Мохаммед», коли на них напала акула. Підліток втратив руку, а мати дістала глибокі рани від укусів.

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