Чотири людини загинули у страшній ДТП на Хмельниччині (фото)

В Україні, де нещодавно сталася автокатастрофа за участю рейсового автобуса на Кіровоградщині, на Хмельниччині поліцейські затримали водія, що спричинив ДТП із чотирма загиблими. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

«В аварії загинула сім’я з Нетішина: 39-річний чоловік, його 35-річний брат та дружина. Старший 15-річний син помер під час реанімаційних заходів у „швидкій“. Молодшого, 8-річного хлопчика, госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 23 липня, близько 18:00 години на автодорозі поблизу села Берездів, що на Славутчині», — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, відбулось зіткнення між автомобілем «Chevrolet Captiva» під керуванням 26-річного жителя м. Нетішин та автомобілем «Ford Kuga», за кермом якого перебував 39-річний нетішинець.

«У результаті ДТП водій автомобіля „Ford Kuga“, його брат та дружина загинули на місці події. 15-річний старший син подружжя помер під час реанімаційних заходів у „швидкій“. Молодшого, 8-річного хлопчика, без свідомості госпіталізували до місцевої лікарні. Водій та 23-річна пасажирка автомобіля „Chevrolet Captiva“ отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Поліцейські затримали водія автомобіля „Chevrolet Captiva“ в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебуває в лікарні під вартою», — повідомили в поліції.

За даним фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП відкрили кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі кількох осіб» і наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення терміном від 5 до 10 років.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Києвіщині трапилася смертельна ДТП — нетверезий 46-річний водій за кермом Skoda не впорався з керуванням і в`їхав у дерево.

Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області, поліція Хмельницької області

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