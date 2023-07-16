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Події

Автокатастрофа за участю рейсового автобуса на Кіровоградщині: багато постраждалих (фото)

17:50 16 липня 2023
ДТП

Після того, як у Харкові злочинець вбив трьох людей та влаштував ДТП, у дорожній аварії у Кіровоградській області загинув пасажир рейсового автобуса. Про це розповіла речниця поліції області Віталіна Бевзенко, інформує Суспільне.

Так, аварія сталась о 13:50 на трасі Кривий Ріг — Кропивницький, біля села Братолюбівка Гурівської громади. Зіштовхнулись два мікроавтобуси — рейсовий і вантажний.

За словами Віталіни Бевзенко, 16 людей оглядають лікарі, щоб встановити ступінь тілесних ушкоджень. Це 14 пасажирів рейсового автобуса та двоє — вантажного авто. Рейсовий автобус їхав за маршрутом «Київ — Кривий Ріг». На місці аварії працюють слідчі поліції.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Києвіщині трапилася нова смертельна ДТП — нетверезий 46-річний водій за кермом Skoda не впорався з керуванням і в`їхав у дерево.

Фото: Суспільне Кропивницький

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