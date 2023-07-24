Абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступати до вишів без атестатів: у МОН пояснили, що потрібно зробити

Міністерство освіти і науки України, яке раніше розповіло про подробиці вступної кампанії 2023 року, надало роз’яснення, як вступити до закладів вищої освіти вступникам з тимчасово окупованих територій у разі відсутності у них документів державного зразка про повну загальну середню освіту.

Якщо вступник з тимчасово окупованої території не має документів про повну загальну середню освіту, йому потрібно скласти державну підсумкову атестацію як екстерн в уповноважених закладах середньої освіти.

Для того щоб скласти підсумкову атестацію, вступнику необхідно:

1. Подати заяву на вступ через освітні центри «Крим — Україна» і «Донбас — Україна» (такі центри створено на базі закладів вищої або фахової передвищої освіти, куди планують вступати абітурієнти).

2. Обраний заклад скерує вступника до прикріпленої школи. Скласти підсумкову атестацію вступник зможе вже на наступний день після подання заяви або в інші зручні терміни.

Зазначимо, що скласти підсумкову атестацію можна з початку роботи освітніх центрів — з 1 червня, але не пізніше трьох днів до завершення їхньої роботи — 30 вересня.

Вступник з тимчасово окупованої території має скласти державну підсумкову атестацію з двох предметів: українська мова (без літератури); історія України.

У разі, якщо вступник не може скласти оцінювання очно, він має можливість скласти оцінювання дистанційно як індивідуальну співбесіду з відеофіксацією.

Після складання річного оцінювання та підсумкової атестації вступник має самостійно подати такі документи до освітнього центру:

• заяву;

• сертифікат ЗНО 2020−2021 років або результати національного мультипредметного тесту (за бажанням)

• довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

• документ, що посвідчує особу, а за його відсутності — свідоцтво про народження.

• 4 кольорові фотокартки розміром 3Х4 см;

• документ про освіту державного зразка та додаток до нього;

• довідку про успішне проходження державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від неї, яка є підставою для участі в конкурсі без подання сертифікатів ЗНО або НМТ).

Якщо вступник фізично не може подати документи на вступ, тоді необхідно надіслати на електронну скриньку освітнього центру такі документи: скановані копії (фотокопії) документів, поданих у попередньому переліку; фотокартку розміром 3×4 см (1 МБ в електронній формі).

Зазначмо, що довідку про успішне проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації (крім випадків звільнення від неї) освітній центр отримає автоматично. Вступнику не потрібно надсилати її додатково.

Документи від вступників до закладів вищої освіти за кошти державного бюджету будуть прийматись у два етапи. Основний етап до зарахування на бюджет триватиме з 19 до 31 липня (18.00).

Додатковий етап до зарахування на «контракт» (із можливістю переведення на вільні бюджетні місця у разі їх наявності) передбачає:

• приймання заяв — до 23 вересня (за 7 днів до завершення роботи освітніх центрів);

• проведення вступних іспитів — до 25 вересня (не пізніше ніж за 5 днів до завершення роботи освітніх центрів);

• оприлюднення рейтингового списку — до 27 вересня (не пізніше ніж за 3 дні до завершення роботи освітніх центрів);

• зарахування — до 30 вересня (не пізніше дати завершення роботи освітніх центрів).

Варто мати на увазі, що вступники з тимчасово окупованих територій можуть подавати до 5 заяв лише через один освітній центр.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому студентів та аспірантів можуть мобілізувати з липня до вересня.

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